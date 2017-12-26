Санкт-Петербург, 26 декабря, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Администрация Санкт-Петербурга ведет переговоры с нынешними арендаторами Морского вокзала о расторжении договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом во вторник, 26 декабря, сообщил журналистам глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

Mvokzal.ru Морской вокзал Петербурга

Он подчеркнул, что арендаторы не выполняют условий договора, в том числе в части реконструкции здания и текущих долгов. Вместе с тем Петербургу для дальнейшего развития круизного судоходства нужны причалы Морского вокзала, поскольку мощности нового пассажирского порта — «Морского фасада» — уже почти исчерпаны.

Программа развития Петербурга как центра круизного судоходства поддержана губернатором Георгием Полтавченко, отметил Мушкарев. Предполагается достигнуть договоренности с нынешним арендатором, расторгнуть с ним договор и передать управление Морским вокзалом «Морскому фасаду».

Андрей Мушкарев также рассказал, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладывать средства в реконструкцию комплекса Морского вокзала.

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По официальным данным, популярность Санкт-Петербурга как морского туристического порта с каждым годом возрастает. Количество иностранных туристов, прибывших в Санкт-Петербург морским путем в 2017 году, на 53% выше показателя 2016 года и составляет в натуральном выражении 741 тыс. человек (данные ноября). Санкт-Петербург занимает первую строчку в рейтинге самых популярных городов для круизов в России.