Ужасающий рост цен на бензин в Забайкалье прекратился
Чита, 26 декабря, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Непомерно высокие цены на бензин и дизельное топливо, наблюдавшиеся в Забайкалье в начале декабря, начали стабилизироваться. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщения Забайкалкрайстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным статистиков, за период с 18 по 25 декабря 2017 года в Чите цены на бензин автомобильный марки АИ-92 повысились всего на 0,3%. Цены на бензин марки АИ-95 и топливо дизельное — выросли на 0,2%, цены на бензин марки АИ-80 остались без изменения.
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и топливо дизельное:
(в рублях за литр)
На интернет-информерах можно наглядно увидеть, что АИ-92 в Чите продают сейчас в среднем по 39,87 рублей за литр, АИ-95 — по цене 41,76 рублей, дизельное топливо — по 43,97 рублей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдалённом Борзинском районе стоимость литра дизельного топлива в середине декабря достигла 52 рублей за литр.
Вполне возможно, что цена бензина в Забайкалье стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Но есть и другие причины.
По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, рост этот искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.
Но в целом российским автомобилистам можно и не мечтать о дешёвом бензине. И дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.
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