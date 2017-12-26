Чита, 26 декабря, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Непомерно высокие цены на бензин и дизельное топливо, наблюдавшиеся в Забайкалье в начале декабря, начали стабилизироваться. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщения Забайкалкрайстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья. Чернышевский район

По данным статистиков, за период с 18 по 25 декабря 2017 года в Чите цены на бензин автомобильный марки АИ-92 повысились всего на 0,3%. Цены на бензин марки АИ-95 и топливо дизельное — выросли на 0,2%, цены на бензин марки АИ-80 остались без изменения.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и топливо дизельное:

(в рублях за литр)

На интернет-информерах можно наглядно увидеть, что АИ-92 в Чите продают сейчас в среднем по 39,87 рублей за литр, АИ-95 — по цене 41,76 рублей, дизельное топливо — по 43,97 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдалённом Борзинском районе стоимость литра дизельного топлива в середине декабря достигла 52 рублей за литр.

Вполне возможно, что цена бензина в Забайкалье стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Но есть и другие причины.

По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, рост этот искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

Но в целом российским автомобилистам можно и не мечтать о дешёвом бензине. И дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

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