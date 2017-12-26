Тбилиси, 26 декабря, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В рамках официального визита в Грузию президент Армении Серж Саргсян 26 декабря встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении.

Администрация президента Армении Серж Саргсян и Илия Второй

Серж Саргсян от имени всего армянского народа и от себя лично поздравил Илию Второго с важным для грузинского народа юбилеем — 40-летием интронизации Католикоса-Патриарха, подчеркнув, что в течение этих четырех десятилетий он проделал очень большую работу в направлении укрепления Грузинской Православной церкви. Президент выразил благодарность Католикосу-Патриарху Всея Грузии за его молитвы ради сохранения и углубления дружбы армянского и грузинского народов.

Саргсян и Илия Второй обоюдно подчеркнули важность отношений между государством и церковью. Президент Армении высоко оценил в жизни армянского народа роль Армянской церкви, особенно в период отсутствия государства, когда церковь в труднейших ситуациях замещала государство, прочно храня веру и национальную идентичность.

Подчеркнув, что Армения и Грузия связаны друг с другом многовековой дружбой, Саргсян отметил, что традиции этой дружбы построены на общих христианских и культурных ценностях и прочных исторических основах.

Президент Армении и Католикос-Патриарх Всея Грузии обоюдно подчеркнули важную роль Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в деле развития добрососедских армяно-грузинских отношений.

Саргсян представил Католикосу-Патриарху итоги состоявшейся вчера в рамках официального визита встречи с президентом Маргвелашвили, с удовлетворением отметив состоявшиеся результативные обсуждения и достигнутые договоренности.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй попросил Саргсяна передать свои теплые приветствия и добрые пожелания Католикосу Всех Армян.