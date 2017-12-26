Москва, 26 декабря, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В Москве после онкологического заболевания на 64-м году жизни скончался один из основателей российского интернета Валерий Бардин.

К.В. Чащин Валерий Бардин

Бардин родился 6 января 1954 года в Москве. После окончания Московского инженерно-физического института в 1982 году работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова.

С этого же года принимал активное участие в разработке первой советской операционной системы Unix — ОС «Демос», которая была создана в 1987 году.

В начале 1990-х годов на базе института была создана первая компьютерная сеть «Релком», позже присоединенная к всемирной сети интернет.

Среди других проектов Бардина — Национальная служба новостей, Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных «Интегрум», центр маркетинговых исследований «Инфоскан», компания Relteam и другие.

В 1988 году Бардин удостоился премии Совета Министров СССР, а в 2000 году стал лауреатом Национальной интернет-премии в номинации «Дело всей жизни».

Напомним, 17 августа 2017 года ушел из жизни создатель кодировки KOI8-R Андрей Чернов, известный под псевдонимом ache. Именно благодаря его работе в интернете стало возможным общаться на кириллице.

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