Омск, 26 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня, 26 декабря, выступая с докладом об основных направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2018 год, коснулся темы недостроенного омского метро.

Omskportal.ru Декабрь 2017 года. Недостроенное омское метро

По словам руководителя региона, «в землю зарыто» уже 14 миллиардов рублей, поэтому «бросать всё как есть» нельзя.

Напомним, по данным Счётной палаты РФ, строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта аудиторы оценили в 36%.

«Советский проект предусматривал 300-летний цикл строительства и затраты в размере 10 бюджетов Омской области. Последующая актуализация уменьшила срок реализации до 150 лет, а затраты — до пяти бюджетов. Это неподъёмная ноша в существующих условиях. В любом случае, просто бросить всё как есть мы не имеем права. 14 миллиардов уже в земле. Мы должны решить, что делать с нашей местной достопримечательностью. Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро», — говорится в послании Буркова Законодательному собранию региона.

Врио губернатора подчеркнул, что работы на разрытых котлованах должны быть закончены, заборы убраны, необходимо запустить наземное движение городского транспорта:

«Завершение работ на котлованах — необходимая мера ещё и по соображениям безопасности. Мы не должны допустить сползания грунтов в черте застройки. Это обстоятельство решающее».

Александр Бурков проинформировал, что в 2018 году на работы по закрытию сводов двух станций и консервации объекта уйдёт порядка 800 миллионов рублей.

«Нам ещё предстоит в дальнейшем, вместе с наукой и гражданами, решать его (метро) судьбу», — резюмировал врио губернатора.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бурков, назначенный врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, знакомясь с регионом, заявил о том, что хоронить проект омского метрополитена у него «рука не поднимется». Однако он добавил, что на своих плечах Омская область этот проект не вынесет.

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12 декабря Бурков спустился в недостроенное метро, чтобы лично оценить состояние и степень готовности объектов. В облправительстве уточнили, что на завершение и ввод всех сооружений требуется ещё порядка 22 млрд рублей.

«Мы видим достаточно готовый объект, если говорить о станции «Библиотека Пушкина». В большой степени готовности и 5,5 км тоннеля. Что делать: думать о строительстве легкого метро или скоростного трамвая. И по какой технологии. Без участия профессионалов — архитекторов, строителей, транспортников — этот вопрос мы не решим. Нам нужны научно и экономически обоснованные рекомендации», — прокомментировал тогда временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.