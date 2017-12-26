Горно-Алтайск, 26 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Реликтовый лес Республики Алтай страдает не только от промышленной заготовки древесины, произрастающей на землях, до сих пор не получивших статус лесного фонда. Перед новогодними праздниками врагами елей становятся «чёрные» лесорубы. Как сообщает пресс-служба минприроды РА, только в ходе двух выявленных фактов незаконной рубки обнаружено более 70 погубленных деревьев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский лес

«С приближением новогодних праздников риск нелегальной заготовки елей возрастает в несколько раз. Поэтому сейчас оперативные мероприятия во всех лесничествах районов проводятся особенно интенсивно — ежедневно в круглосуточном режиме», — извещают чиновники минприроды РА.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скорейшего решения требует проблема с вырубками леса в Турочакском районе Республики Алтай. Вот уже около года лес там буквально выкашивают, но предпринять меры к нарушителям невозможно по той простой причине, что территория, где произрастают деловые сосны, относится к землям сельскохозяйственного назначения.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азата Газизова, необходимо добиться, чтобы все сельские леса были поставлены на кадастровый учёт и переданы в лесной фонд.

Эта проблема обсуждалась на «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» в Москве. Активисты считают, что её решение должно состоятся на федеральном уровне.