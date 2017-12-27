Москва, 27 декабря, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Вслед за ингушами калмыки потребовали извинений от телеканала ТНТ за шутку на религиозную тему в сериале «Улица», которая оскверняет чувства верующих и таким образом нарушает действующее российское законодательство. Представители канала пока никак не отреагировали на подобное заявление, однако новый эпизод с участием ТНТ уже вызвал широкий резонанс среди пользователей социальных сетей.

Скриншот страницы YouTube-канал РИА Калмыкия Кадр из сериала «Улица»

«Характер деятельности ТНТ таков был, на грани оскорбления такого количества народов и конкретных людей, что, если теперь они все вспомнят об этом, весь эфир телеканала будет забит извинениями», — прокомментировал сложившуюся ситуацию креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Мнения пользователей относительно программы ТНТ и обвинений в адрес телеканала разделились. Так, одна часть согласна, что их шутки нередко переходят границы и назвать их толерантными сложно.

«Да там весь канал за свое существование должен уже извиниться перед миром», — пишет во «ВКонтакте» Сварог Г.

«Перед русскими в первую очередь извинитесь», — прокомментировала новость в Twitter Нина В.

«Я тоже требую извинений! У них шутки вокруг гениталий!» — считает пользователь SergPlaton.

«Ну, это уже нормально, на самом деле, они же извинились перед одним народом, пусть теперь извиняются перед всеми народами, раз уж началось. Ну, или признают, что им всё равно на другие народы, кроме ингушей. Жду, когда русский народ соберётся и заставит извиниться», — написал Ромалег С.

Однако многие восприняли этот эпизод как повод для насмешек. По мнению большинства пользователей, руководство и сотрудники ТНТ виноваты вовсе не в оскорблении отдельных народов, а в том, что принесли свои извинения ингушам. Как отметили пользователи, таким образом ТНТ якобы «показал свою бесхребетность».

«Стоило прогнуться один раз — теперь все будут заставлять извиняться», — пишет Иван Л.

«В любой непонятной ситуации иди и заставляй ТНТ извиняться. Самое смешное, что они ведь и сейчас принесут извинения», — прокомментировал в Twitter Артем Б.

При этом пользователи прогнозируют, что, последовав примеру ингушей и калмыков, другие народы тоже начнут выискивать в программе телеканала неподобающие шутки и требовать за них извинения.

«Теперь все подряд и по любому поводу будут требовать извинений от ТНТ. Ну так, по приколу. Кредо у ТНТ такое — извиняться и кланяться. Фу», — cчитает Ольга.

Известный блогер Рустем Адагамов также прокомментировал ситуацию в своем Twitter:

«А вот и буддисты обиделись на ТНТ и требуют извиниться. Жду ролик с Батрутдиновым на коленях».

При этом он поделился на свей странице изображением из сообщества «Лентач» с шуточной программой телеканала, в которую входят передачи с извинениями.

Скриншот страницы Twitter Рустем Агадамов Запись в Twitter Рустема Агадамова

Напомним, 25 декабря заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев обратился к руководству телеканала ТНТ с письмом, в котором идет речь об эпизоде сериала «Улица». В письме говорится, что сцена с буддийской статуэткой, к которой прикреплена обнаженная женщина, оскверняет чувства верующих и тем самым нарушает действующее российское законодательство.

Ранее, 10 декабря, с просьбой извиниться к телеканалу обратилось постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве и столичная ингушская община. Они заявили, что сценка в шоу Comedy Woman о работе девушки из Ингушетии в эскорт-агентстве является оскорбительной. В тот же день на сайте компании Comedy Club Production, которая занимается производством Comedy Woman, опубликовали извинения. В дальнейшем актрисы, сыгравшие в сценке, также записали видеообращения с извинениями.