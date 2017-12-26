Иркутск, 26 декабря, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Российское самолётостроение подготовило достойный ответ «Боингу». Уже известно, что первый серийный среднемагистральный самолёт МС-21, производство которого начато на авиазаводе «Иркут», будет задействован на рейсах в Иркутск авиакомпанией «ИрАэро». Такое решение, по словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, уже одобрено руководством «Аэрофлота», группы «Ростехнологии» и «Иркута». Оно уже нашло свое отражение в графике изготовления первых самолётов.

Авиазавод «Иркут» Первый собранный серийный самолёт МС-21 будет оставлен в Иркутске

«Номер один будет в Иркутске. И «Аэрофлот», и другие организации согласились, что первый самолёт будет летать у нас здесь», — цитирует ИА «Байкалпост» слова Сергея Левченко.

Губернатор отметил, что совместно с корпорацией «Иркут» будет построен также тренажер для обучения пилотов, и что сроки получения первого самолёта — четвёртый квартал 2019 года.

Авиазавод «Иркут» Самолёт МС-21

Напомним, МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Создатели нового самолёта ожидают, что он станет прямым конкурентом таких популярных судов, как Boeing-737 и Airbus A320, уже подписаны контракты на строительство 175 самолётов.

Первый МС-21 впервые поднялся в небо 28 мая 2017 года. В настоящее время на Иркутском авиазаводе строятся ещё четыре самолёта, которые планируется подключать к испытаниям со следующего года. Начать серийное производство лайнеров МС-21 планируется в 2018 году.

Свой первый беспосадочный перелёт из Иркутска в Жуковский на высоте около 10 000 метров самолет МС-21−300 выполнил 17 октября 2017 года, преодолев порядка четырёх с половиной тысяч километров за 6 часов.

«Полёт прошел в штатном режиме. Все системы работали без сбоев», — подтвердил командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко.

В ходе летных испытаний, стартовавших после перелета в Жуковский, самолёт МС-21−300 прошёл проверку на устойчивость и управляемость в диапазоне высот от 6000 до 12 000 метров.

«Успешный перелёт в Жуковский открыл новый этап в истории создания МС-21. Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолёта, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства», — считает президент ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» входит в число наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолётов, их наземные и лётные испытания, послепродажное обслуживание.

За свою историю завод выпустил около 7000 самолетов более 20 типов, которые поставлялись в 40 стран. С начала 2000-х годов завод демонстрирует рост объёмов производства.

Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолёты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.