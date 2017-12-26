Ереван, 26 декабря, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В 2017 году пассажиропоток через ереванский аэропорт «Звартноц» достигнет рекордных 2,5 млн пассажиров. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян, по положению на 25 декабря эта цифра уже составила 2 млн 495,5 тыс. человек против 2 млн 117 тыс. за аналогичный период 2016 года.

Photolure Сергей Аветисян

Еще один немаловажный показатель — количество пропущенных через воздушное пространство Армении воздушных судов. Их количество в этом году превысило 53 тыс., что на 40% больше прошлогоднего показателя. Это означает прямое увеличение доходов государственного ЗАО «Армаэронавигация» и, соответственно, государственного бюджета страны.

Аветисян коснулся и замученного соглашения с ЕС об общем авиационном пространстве. Несмотря, что соглашение давно парафировано, его ратификация все время откладывается по инициативе Брюсселя.

«Армянская сторона ожидает ответа европейской стороны, и в ближайшее время соглашение будет ратифицировано. Оно позволит армянским и европейским авиаперевозчикам воспользоваться общим авиарынком. Это позитивно скажется на ценах и географии рейсов из Армении», — обнадежил Аветисян.

Спикер также анонсировал рейс Ашгабад-Ереван-Франкфурт и обратно, который прибудет в «Звартноц» 27 декабря и будет осуществляться раз в неделю. По словам Аветисяна, если рынок того потребует, «Туркменские авиалинии» увеличат частоту рейсов.

Аветисян в очередной раз отметил, что переговоров с российской стороной о создании в Армении нового перевозчика на базе «супреджетов» не ведется.

Отметим, что воздушное пространство Европы для Армении долгое время остается закрытым. Сроки по присоединению Армении к «Единому европейскому небу» переносились несколько раз. Брюссель обещал, что предоставит мандат в декабре 2015 года, но сделал это только 1 декабря 2016 года. Ереван неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в скорейшем начале переговоров. Как заверял Ереван, переговоры не будут длительными, поскольку есть основной модельный формат сотрудничества со всеми странами.

Эксперты связывают переносы сроков по соглашению с туманными перспективами Армении в программе «Восточного партнерства», которые прояснились только в ноябре текущего года. 24 ноября стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и договор с Европейской общиной атомной энергии. Видимо, в скором времени будут новости и по поводу соглашения об авиапространстве.