Москва, 26 декабря, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на «запущенность» реформы в сфере утилизации мусора, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Совфед одобрил закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории РФ, инициатива также содержит меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. Кроме того, прописывается обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов, повышается роль регионов и муниципалитетов при формировании этих схем. Поправки дают регионам широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.

Матвиенко обратила внимание на большое количество принятых законов в сфере хранения, сбора, переработки мусора.

«Реформа запущена, она со знаком минус, именно запущена», — говорит спикер Совфеда.

По ее мнению, пришло время «реально заниматься конкретной работой, задача не только формировать акты, но и работать с регионами».

"Не забывайте, что вы — министерство всея России, и хочется увидеть результаты запущенной реформы», — обратилась Матвиенко к присутствующему представителю министерства.

Спикер Совфеда призвала профильный комитет «постоянно держать вопрос в поле зрения, смотреть, как идет процесс (создания полигонов) в регионах».