Ярославль, 26 декабря, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В Ярославской области коммунисты начинают предвыборную компанию кандидата в президенты Павла Грудинина. Об этом лидеры регионального отделения партии рассказали на пресс-конференции 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-конференция в Ярославском обкоме КПРФ

Кандидат от компартии России Павел Грудинин еще только собирается подать документы на выборы президента страны в ЦИК, а в Ярославле уже начал формироваться его предвыборный штаб.

«Мы сейчас ведем переговоры с разными политическими силами, которые могли бы войти в наш штаб. Хотим собрать в нем как можно больший политический спектр. Пока переговоры только идут, и мы не можем оглашать имена наших сторонников. Но хочу заметить, что решение съезда партии выдвинуть нового человека на пост президента страны вызвало интерес к партии и желание сотрудничать с нами тех людей, которые раньше только критиковали КПРФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Ярославская область была одним из регионов, которые выдвинули Павла Грудинина кандидатом в президенты и первыми поддержали его программу. Она призывает ограничить власть президента, упростить процедуру его импичмента и ввести высший Госсовет, которому, по сути, и будет принадлежать власть в стране. Это подразумевает переход от президентской к парламентской форме правления. Ярославские коммунисты говорят, что смена кандидата коммунистов вызвала «растерянность соперников». Они категорически против бойкота выборов.

«Мы пытаемся убедить протестное население, что объявление бойкота выборам даст зеленый свет тем кандидатам, против которых они собираются бойкотировать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

Компартия, по словам руководителя фракции в муниципалитете Ярославля Евгении Овод, проведёт ряд креативных акций, способных привлечь внимание к кандидату от КПРФ. Коммунисты обещают не впадать в новогоднюю каникулярную спячку и провести первые акции уже в начале нового года. Например, поучаствовать 1 января в трезвой пробежке.

Ожидается, что Павел Грудинин посетит Ярославскую область с предвыборными визитом.