Ярославль, 26 декабря, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Прошедший 23 декабря съезд политической партии «Единая Россия» не явил миру сенсаций. Как и ожидалось, съезд с воодушевлением поддержал решение Владимира Путина избираться на пост президента и не увидел крамолы в том, что выдвигаться он будет не от «партии власти». Делегаты от Ярославской области поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями от работы съезда.

Er.ru Съезд «Единой России»

Член Совета Федерации от Ярославской области Игорь Каграманян принимал участие в работе секции, посвященной социальной политике, где, прежде всего, обсуждались такие вопросы как демографический пакет, предложенный Владимиром Путиным для помощи молодым семьям, улучшение демографической ситуации, повышение уровня рождаемости, снижение смертности.

Все, что звучало на секциях, прозвучало в выступлении Президента России Владимира Путина в ходе пленарного заседания. Мне очень запомнились слова из его выступления, они звучали буквально так — «все предлагаемые решения на благо страны должны быть абсолютно понятными, направленными на позитивное развитие и их надо своевременно разъяснять людям». Выступление Председателя Партии Дмитрия Медведева было посвящено укреплению экономического могущества, национальной безопасности нашей страны и, самое главное, всему, что направлено во имя человека — социальное благополучие, состояние здравоохранения, образование, социальная защита населения, пенсионное обеспечение, культурные программы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Каграманян.

Сенатор считает, что и реализация партийных проектов и предложенный президентом комплекс мер в демографической политике актуальны для Ярославской области и привел конкретный пример:

Перед началом пленарного заседания я успел обсудить с губернатором области Дмитрием Мироновым, как это будет реализовываться в регионе, как правительство области будет подкреплять эти действия своими полномочиями. Я возьму такой пример — детские поликлиники. То, что озвучено было Владимиром Владимировичем на ближайшую трехлетнюю перспективу — реконструкции, капитальные ремонты детских поликлиник — это очень актуально для нашей области. Мы обсудили с Дмитрием Мироновым проблему реконструкции первой детской больницы, и я уверен, что те инициативы, которые были озвучены сегодня, помогут усилиям региональных властей в реализации этих проектов», — считает Игорь Каграманян.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что на заседании Генерального Совета прозвучала информация об укрупнении партийных проектов, это позволит сделать их более «мощными». Планируется, что что из 25 проектов партии, которые работали в 2017 году, останется 14. Произойдет их объединение. При этом все ключевые проекты, необходимые для развития городов и регионов, остаются в действии.

Соответственно, я думаю, что эти изменения произойдут и в Ярославской области. Если говорить о нашем вкладе в общероссийские проекты, то он более чем значителен. Два таких наиболее интересных и востребованных на сегодняшний день проекта, которые родились на территории нашей области — это «Местный дом культуры», который теперь преобразуется в большой проект, включающий все направления развития сферы культуры, и «Городская среда». Вы знаете, о том, что еще два года назад в Ярославской области стартовала подобная программа при подготовке к юбилею региона. Востребованность, которой она пользовалась у людей, стала предпосылкой к тому, чтобы эта программа стала одним из самых значимых общепартийных проектов для всей страны», — заявил Михаил Боровицкий.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов, также принимавший участие в партийном форуме, особо отметил внимание партии к развитию массового спорта.

Конечно, мы развиваем массовый спорт — строим городки ГТО, воркауты, футбольные поля, хоккейные площадки во дворах и у школ. Вы знаете, что правительство Ярославской области подписало соглашение с Газпромом, и в 2018 году начнется строительство двух ФОКов — один из них на улице Панина в Дзержинском районе Ярославля. В нём будет находиться бассейн, спортивная площадка, тренажерные залы. Конечно, для нас важно, что кроме этих программ, финансируемых корпорациями и государством, есть еще инвестиционные проекты, которые также будут реализовываться на территории города Ярославля», — сказал Владимир Слепцов.

Подводя итоги съезда, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Боровицкий подчеркнул, что традиционно высоко была оценена работа регионального отделения: неслучайно три представителя от Ярославской области были делегированы в высший руководящий орган партии — Генеральный Совет.

Это добавляет авторитет нашей региональной партийной организации, дает возможность этим людям транслировать вопросы, которые волнуют жителей Ярославской области, и принимать решения», — убеждён Михаил Боровицкий.

По его словам, в Ярославском региональном отделении партии незамедлительно начнётся анализ существующих партийных проектов, чтобы переформатировать их с учетом времени и с учетом изменений, которые происходят на федеральном уровне.