Санкт-Петербург, 31 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 декабря Совнаркомом принят декрет о независимости Финляндии.

Добровольческая армия

Народным комиссаром юстиции утверждено положение о революционном трибунале печати. Меры наказания, применяемые трибуналом, следующие: 1) денежный штраф; 2) общественное порицание; 3) предложения об опровержении ложных сообщений; 4) временная или навсегда приостановка издания; 5) конфискация типографий.

Вместо Теодоровича, оставившего по болезни пост народного комиссара по продовольствию, Совнаркомом назначен Шлихтер.

В Петрограде открылась работа смешанной русско-немецко-австрийской комиссии (конференции) по делам о военнопленных. После декларативных заявлений председателей участвующих делегаций слово для внеочередного заявления было предоставлено Карлу Радеку, который от имени русской делегации заявил, что

«в кругах русской революционной демократии крайне тяжелое впечатление произвело пока еще не проверенное газетное известие об имевших место в Германии многочисленных арестах интернационалистов, поборников мира, а также известие об аресте в Риге видного латышского деятеля Данишевского, равно как и тот факт, что уже три года томится в тюрьме видный польский социалист д-р Мархлевский. Такие меры со стороны германского правительства могут крайне затруднить настоящую попытку к соглашению на почве принципов гуманности».

Радек выразил надежду, что германская делегация доведет до сведения своего правительства о том отрицательном впечатлении, которое неизбежно производят эти мероприятия на русских революционных рабочих, солдат и крестьян.

На это заявление председатель германской делегации граф Мирбах возразил, что конференция должна носить чисто технический, а отнюдь не политический характер, и отметил, что сделанное Радеком заявление этому принципу противоречит и к тому же, как и заявил сам Радек, основано на непроверенных слухах.

Переходя к порядку дня, председатель Доливо-Добровольский указал, что в задачи совещания входит прежде всего установление, на началах взаимности, обмена невоеннообязанных гражданских пленных (женщин, детей, стариков), обмен военнопленных категорий, инвалидов и улучшение положения остающихся пленных. Кроме того, в задачи совещания входит определение пожеланий, направленных к налаживанию культурно-экономических отношений.

«Здесь необходимо иметь в виду, что в полной мере такие пожелания могут явиться предметом лишь мирной конференции. Однако и в пределах состояния перемирия возможно частичное и временное осуществление некоторых пожеланий этого рода. Разработка этих задач всего удобнее могла бы быть проведена в специальных комиссиях, образование которых и могло бы составить предмет настоящего заседания».

Немцы в России

Мирбах (Германия) и фон-Гемпель (Австрия) изъявили свое согласие и предложили образовать две комиссии: по делам о гражданских и военных пленных и по вопросам культурно-экономическим.

Командующий отрядом московских красногвардейцев Егоров получил предписание Антонова-Овсеенко двигаться с Лозовой на юг для связи с Екатеринославом и Крымом.

В Новочеркасске состоялось совещание «московской делегации» (Федоров, Струве, кн. Трубецкой, Хрипунов, Н. Н. Львов, Милюков) и генералитета по поводу организации белой армии. Тормозит дело обострившийся конфликт между Алексеевым и Корниловым по поводу того, кто из них должен быть командующим армией.

Намечено создание верховной власти на Дону в виде триумвирата Алексеев — Корнилов — Каледин. Триумвират просуществовал один месяц, до самоубийства Каледина 29 января. Решено организовать Совет для управления хозяйственной жизнью области, для сношений с иностранцами и др. Его состав: от Москвы — Федоров, Белецкий, Струве, Трубецкой, Милюков; от Дона — Парамонов, Богаевский. Позднее в Совет вошли Савинков, Агеев, Мазуренко (председатель крестьянского съезда), комиссар 8-й армии Вендрьягольский. Совет просуществовал две-три недели и в середине января прекратил свою деятельность.

Участник этих событий Деникин так описывает их подоплеку:

«Когда мы съехались в Новочеркасске, там многое изменилось. Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона Добровольческой армии [под командованием Алексеева, с которым у Каледина был конфликт за первенство в войсках — прим. ИА REGNUM ], считая ее теперь уже единственной опорой против большевизма.

6 декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми; после первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их, вследствие взаимного предубеждения друг против друга, будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю; но приближенные вынесли впечатление, что «расстались они темнее тучи…»

В Новочеркасске уже образовалась «политическая кухня», в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Б. Савинков с безграничной настойчивостью, но вначале безуспешно добивался приема у генералов Алексеева и Корнилова. Добрынский сводил дружбу с приближенными Корнилова, свидетельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участия в новом строительстве. Его присутствие около организации, благодаря неясному прошлому, странному поведению во время корниловского выступления и налету хлестаковщины, производило досадное впечатление. Завойко я уже не застал. Он вызвал всеобщее недоумение монополией сбора пожертвований и плел какую то нелепейшую интригу, с целью свержения Каледина и избрания на должность донского атамана… генерала Корнилова. Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа покинуть Новочеркасск.

Приехали и представители Московского центра. Организация эта осенью 17-го года образовалась в Москве из представителей к. д.-ской партии, совета общественных организаций, торговопромышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов…

Пригласив к себе на конспиративную квартиру генерала Алексеева, делегация обратилась к нему с глубоко прочувствованным словом, растрогавшим генерала. Задачу делегации Федоров в общих чертах определял так: «Служить связью Добровольческой организации с Москвой и остальной общественной Россией, всемерно помогать генералу Алексееву в его благородном и национальном подвиге своим знанием, опытом, связями…»

У Алексеева явились, таким образом, надежды расширить значительно масштаб Добровольческой организации — надежды, весьма скоро обманувшие его.

18 декабря состоялось первое большое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло решить основной вопрос существования, управления и единства «Алексеевской организации». По существу, весь вопрос сводился к определению роли и взаимоотношений двух генералов — Алексеева и Корнилова. И общественные деятели, и мы были заинтересованы в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм не выдержал бы удаления кого-нибудь из них: в первом случае (уход Алексеева) армия раскололась бы, во втором — она бы развалилась. Между тем, обоим в узких рамках только что начинавшегося дела было, очевидно, слишком тесно.

Произошла тяжелая сцена; Корнилов требовал полной власти над армией, не считая возможным иначе управлять ею и заявив что в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь; Алексееву, по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, созданном его руками. Краткие, нервные реплики их перемешивались с речами общественных деятелей (в особенности страстно реагировал Федоров), которые говорили о самопожертвовании и о государственной необходимости соглашения… После второго заседания оно как будто состоялось: вся военная власть переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме «Алексеевской организации», когда выяснилась полная материальная необеспеченность армии не только в будущем, но даже и в текущих потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией; но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождество был объявлен «секретный» приказ о вступлении генерала Корнилова в командование армией, которая с этого дня стала именоваться официально Добровольческой».

Лавр Корнилов

В Петроград вернулась делегация крестьянского съезда, ездившая на Украину для переговоров с Радой.

На Московском губернском съезде советов крестьянских депутатов большинство имели большевики и левые с.-р. Члены исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов, не делегаты съезда, были лишены права решающего голоса. Председателем съезда избран Сапронов (б-к), в президиум вошли большевики и левые с.-р.

Прения по продовольственному вопросу носили исключительно политический характер. Принята резолюция, предложенная большевиками и левыми с.-р. Наряду с указаниями практического порядка резолюция говорит о том, что все дело продовольствия, тесно связанное с общим состоянием народного хозяйства, должно быть сосредоточено в руках Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

По вопросу об Учредительном собрании и советской власти выступили три докладчика: Сапронов (от большевиков), Евгения Ратнер (от правых с.-р.), Доброхотова (от левых с.-р.). Была принята резолюция, предложенная большевиками и левыми с.-р.:

«Учредительное собрание должно в первую очередь признать политику советской власти по вопросам о мире, о земле и рабочем контроле. Только в этом случае съезд обещает поддержку Учредительному собранию».

Далее съезд призывает советскую власть к активной борьбе с контрреволюцией и с Учредительным собранием в случае, если оно станет на антисоветский путь. Съезд заявил о своем полном признании советской власти. После принятия этой резолюции правые с.-р. заявили о том, что съезд неправомочен, и покинули его. После их ухода вынесены решения об организации на местах крестьянских советов, об объединении их с советами рабочих и солдатских депутатов, о перевыборах земельных комитетов. Избран новый состав исполнительного комитета в составе 25 человек.

В Москве открылся районный экономический съезд при участии 250 представителей экономических организаций и органов снабжения Московской промышленной области. В президиум вошли девять представителей — только от рабочей группы. Промышленники войти в президиум отказались. Первым пунктом порядка дня был вопрос о демобилизации промышленности и о безработице.

Архангельский Совет, состоящий в большинстве из меньшевиков и с.-р., постановил вернуть союзникам военный груз: взрывчатые вещества, мины, бомбы, артиллерию, аэропланы, винтовки и т. д. весом 3,5 млн пудов в обмен на продовольствие.

Заседание Совета

Сорокский совет вследствие бедственного положения рабочих, вызванного саботажем администрации лесопильных заводов товарищества Беляевых, постановил передать заводы в руки рабочих революционным путем. Администрации заводов воспрещено постоянное пребывание в пределах Кемского уезда.

В Самаре состоялось экстренное заседание Совета р. и с. депутатов совместно с воинскими комитетами, правлениями профсоюзов и президиумами фабзавкомов. Заслушаны доклады о положении на Рижском и Румынском фронтах, в Оренбурге, Ташкенте, а также о деятельности ревкома и о взрыве в его помещении. Произведены выборы в штаб охраны.

На заседании Комитета народной власти было сообщено, что ревком не признает Комитета народной власти и вынужден будет разогнать его.

Выделенный чрезвычайным Общесибирским съездом в Томске Сибирский областной совет постановил послать комиссара в Киев для установления связи и оформления взаимоотношений с Центральной радой.

Съездом иногородних в Екатеринодаре избран Совет народных депутатов, которому поручено созвать в январе 1918 г. в Екатеринодаре съезд советов Кубанской области. В предвидении того, что войсковое правительство этого съезда не допустит, решено «поддерживать съезд революционными штыками».

В ночь на 18 декабря Совет народных комиссаров Западной области распустил Белорусский национальный съезд. Президиум съезда был арестован, но через несколько часов освобожден. На нелегальном заседании съезда был выделен Совет съезда в составе 57 человек, которому поручена дальнейшая работа и осуществление решений съезда.

В Баку рабочие завода Нобель (2000 человек) потребовали немедленной реализации принятых советом решений в связи с коллективным договором и контролем над производством.