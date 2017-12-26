Москва, 26 декабря, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Одной из новых площадок для утилизации мусора может стать территория заброшенного в настоящий момент Рошальского химического комбината, заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова на Экологическом форуме Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы на полигоне ТБО

Решение об открытии в Московской области нескольких объектов для захоронения мусора с целью сокращения нагрузки на действующие полигоны было одобрено Росприроднадзором.

Информацию Аллы Поляковой подтвердил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Он отметил, что столичные власти выступили с инициативой об увеличении числа мест захоронения твердых коммунальных отходов.

«Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами», — цитирует слова Когана РБК.

По его словам, обсуждается вариант захоронения мусора на территории ныне бездействующего химического комбината им. А. Косякова в городе Рошаль на востоке Подмосковья.

«Территория там полностью загрязнена химическим отходами, есть предложение все рекультивировать с дозагрузкой коммунальными отходами», — добавил Александр Коган.

Напомним, в прошлом цеха химического комбината им. А. Косякова выпускали пластмассы, поролон, фталевый ангидрид, уксусную кислоту, ацетилцеллюлозу, сложные полиэфиры, хлопковую целлюлозу и порох. В 90-х предприятие запустило процедуру банкротства, просуществовав до 2006 года под внешним управлением.

Отметим также, что вопрос захоронения отходов в Московской области поднимался во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители подмосковной Балашихи пожаловались Путину об экологической катастрофе из-за полигона «Кучино», куда мусор свозился со всей столицы.

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