Ереван, 26 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Правительство Евразийского экономического союза подвело некоторые итоги деятельности за последние три года на парламентских слушаниях.

ЕЭК

Так, как сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в 2017 году взаимная торговля стран-участниц существенно возросла. За первые 10 месяцев текущего года взаимная торговля составила $44 млрд при росте на 26,7%. Что особо важно, опережающими темпами растет торговля в несырьевом секторе — 32,7%. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая считает, что участие в союзе смягчило последствия мирового финансового кризиса для государств-членов и позволила им выйти «на траекторию планомерного экономического развития».

«Важно также отметить опережающую динамику экспорта несырьевых товаров, — сказала Татьяна Валовая. — Стоимостной объем поставок этого вида товаров на рынок союза за январь-октябрь 2017 года увеличился на 32,7% при росте общего объема экспорта на 27,7%».

Говоря о целях комиссии в 2018 году, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский сделал акцент на импортозамещении и росте экспорта сельхозпродукции. Он сообщил, что рост промышленного производства в странах ЕАЭС за десять месяцев 2017 года составил порядка 2,5%, производства продукции сельского хозяйства — 2,7%.

«В агропромышленном комплексе в будущем году нам предстоит выстроить эффективные механизмы взаимодействия по основным сельхозтоварам в целях снижения зависимости от импортных поставок и выхода на внешние рынки, — сообщил Сидорский. — К числу перспективных направлений относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях».

Что касается Таможенного кодекса ЕАЭС, то Бишкек пока не ратифицировал его, хотя до вступления в силу документа остались считанные дни. Министр по таможенному сотрудничеству Мукай Кадыркулов сообщил, что Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия уже ратифицировали новый Таможенный кодекс.

«Со дня на день мы ожидаем верификационные грамоты от сторон. Кыргызстан тоже обещает нам успеть. Мы готовимся ко вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года», — отметил Кадыркулов.

Одновременно министр посчитал, что новое таможенное законодательство является законодательством максимально прямого действия, которое унифицирует правила попадания товаров на общий союзный рынок.

«Такой кодекс, мы надеемся, не только укрепит торговые связи ЕАЭС, но и привлечет в него новые инвестиции. И самое главное, ТК ЕАЭС — это первый документ в практике союза, который полностью ориентирован на электронные технологии. Он станет основанием для оцифровки всей системы регулирования внешнеэкономической деятельности в союзе».

Любопытно, что параллельно активизации межэкономических и социальных отношений между странами ЕАЭС уровень доверия и поддержки интеграции со стороны обществ этих стран снижается. Так, по последним данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, причем как среди государств, входящих в союз, так и за его пределами.

В течение первых лет существования ЕАЭС (2015−2017) наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в союзе происходило в России (с 78% до 68% населения) и в Армении (с 56% до 46% в 2015—2016 годах и с корректировкой вверх до 50% в 2017-м). В остальных странах общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Казахстане — с 80% до 76%, в Белоруссии — с 60% до 56%. В Киргизии население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС, которое за это время изменилось незначительно — с 86% до 83% в 2016 и 2017 году соответственно. Однако в 2014 году лишь 50% населения Киргизии поддерживало перспективу вступления республики в союз, а 30% выступали против.

Эти тенденции эксперты связывают с изначально повышенными ожидания граждан от будущих интеграционных процессов.