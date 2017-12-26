Обратившейся к Путину пациентке из Апатитов удалили опухоль
Москва, 26 декабря, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Онкобольной пациентке Дарье Стариковой из Апатитов, которая в ходе «Прямой линии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, удалили опухоль. Об этом 26 декабря заявил журналистам глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Андрей Каприн.
По его словам, через несколько месяцев пациентку будет ждать реконструктивная операция.
«Нас ждет еще через несколько месяцев реконструктивная операция, которая уже будет легче, потому что опухоли уже нет», — заявил Каприн.
Он отметил, что за время лечения было проведено несколько курсов химиотерапии, а также применялись отечественные дженерики и зарубежные препараты.
В настоящее время девушка чувствует себя хорошо и планирует поехать домой, чтобы провести время со своей семьей и дочкой.
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Напомним, у 24-летней Дарьи Стариковой диагностировали рак четвертой стадии. Девушка 15 июня в прямом эфире обратилась к Путину и рассказала о своей болезни, которую, по ее словам, диагностировали с большим опозданием. Онкобольная попросила российского лидера помочь в восстановлении больницы в Апатитах и комплектовании ее специалистами.
После прямого эфира состояние девушки ухудшилось, на скорой ее перевезли в Мурманск, после чего срочно госпитализировали в Москву. Кроме того, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Также главврач больницы, где проходила лечение пациентка, написал заявление об увольнении по собственному желанию.