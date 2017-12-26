Москва, 26 декабря, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Онкобольной пациентке Дарье Стариковой из Апатитов, которая в ходе «Прямой линии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, удалили опухоль. Об этом 26 декабря заявил журналистам глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Андрей Каприн.

Kremlin.ru Дарья Старикова на Прямой линии с президентом

По его словам, через несколько месяцев пациентку будет ждать реконструктивная операция.

«Нас ждет еще через несколько месяцев реконструктивная операция, которая уже будет легче, потому что опухоли уже нет», — заявил Каприн.

Он отметил, что за время лечения было проведено несколько курсов химиотерапии, а также применялись отечественные дженерики и зарубежные препараты.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо и планирует поехать домой, чтобы провести время со своей семьей и дочкой.

Читайте также: Московские врачи взялись за лечение северянки, обратившейся к Путину

Напомним, у 24-летней Дарьи Стариковой диагностировали рак четвертой стадии. Девушка 15 июня в прямом эфире обратилась к Путину и рассказала о своей болезни, которую, по ее словам, диагностировали с большим опозданием. Онкобольная попросила российского лидера помочь в восстановлении больницы в Апатитах и комплектовании ее специалистами.

После прямого эфира состояние девушки ухудшилось, на скорой ее перевезли в Мурманск, после чего срочно госпитализировали в Москву. Кроме того, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Также главврач больницы, где проходила лечение пациентка, написал заявление об увольнении по собственному желанию.