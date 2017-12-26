Ярославль, 26 декабря, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В 2017 году Ярославская область впервые за последние годы попыталась «жить по средствам». Что из этого вышло?

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Жить по средствам

В последнее десятилетие ежегодно регион принимал бюджет с дефицитом в 3—6 млрд рублей, а потом недостаток денег покрывал кредитами. На эти суммы ежегодно рос долг Ярославской области, который к началу 2017 года достиг 35,6 млрд рублей. С одной стороны, кредиты позволяли выполнять социальные обязательства, с другой — развивать социальную сферу, не оглядываясь на реальные ресурсы. Но чем больше было долгов, тем больше денег уходило на их обслуживание. Этот порочный круг решил остановить Минфин России, который фактически запретил увеличивать многим регионам кредитные обязательства и дал бюджетные кредиты на замещение коммерческих. На практике это означало тактику затягивания поясов и тотальной экономии, правда, говорить об этом в год выборов губернатора Ярославской области, естественно, никто не стал.

Между тем из-за нехватки денег в регионе в 2017 году почти не было реальных масштабных проектов в социальной сфере. Всё, что удалось сделать — частично завершить начатое предшественниками и немного заложить своего. Наконец-то была достроена школа в селе Туношна, которую начали строить еще в 2011 году, начато строительство давно спроектированной пристройки школы № 43 в Ярославле. Из семи начатых, но не достроенных по президентской программе садиков региональные власти планировали завершить четыре, но на 26 декабря не завершили ни одного. Правда, два сада в Ярославле всё же хотят успеть сдать до конца года. Не появилось в 2017 году в Ярославской области и новых больниц или других значимых медицинских объектов. В сфере соцподдержки крупнейшим новым объектом стал корпус дома-интерната для психоневрологических больных в селе Кривец Мышкинского района. Дело, конечно, необходимое, но на уровень жизни мало влияющее.

Помощь извне…

В отсутствии собственных средств региональные власти попытались сделать ставку на помощь извне и пиар, то есть более качественную «упаковку» обычной текущей работы. За федеральные деньги была достроена школа в Туношне, но главным стали дорожные проекты — участие в программе «Безопасные и качественные дороги». За счет федерального, областного и городского бюджетов в Ярославле были отремонтированы около 50 километров на 29 улицах. В целом с работой и городские власти, и подрядчики справились, хотя не обошлось без традиционной укладки асфальта в лужи, недоделок и смывающейся разметки.

И всё же при масштабных работах и серьезных денежных вливаниях должного социального эффекта добиться не удалось. Занявшись «большим ремонтом», власти выпустили из-под контроля текущий ремонт дорог, и за лето многие ключевые магистрали, не попавшие в программу, стали убийцами автомобилей (особенно проспекты Авиаторов и Машиностроителей), из-за чего в целом передвижение по областному центру едва ли стало более комфортным.

…и красивая упаковка

В актив правительству области стоит записать начало работ по строительству моста через Которосль в районе Комсомольской площади, что не удавалось команде предыдущего губернатора Сергея Ястребова. На это тоже были получены федеральные деньги. Самым масштабным действием «за счет того парня» стало благоустройство зоны ЮНЕСКО на 600 млн, полученных от правительства Москвы. И хотя их расходование вызвало в Ярославле серьезную критику общественности (замена серой тротуарной плитки на красную, вырубка акаций и посадка туй, «отбеливание» здания правительства и т.д.), в целом центр города удалось преобразить в лучшую сторону.

Чтобы охватить перед выборами «добрыми делами» не только административную зону областного центра, но районы области, всю остальную текущую работу по благоустройству и ремонту региональные власти упаковали в предвыборный проект «Решаем вместе». Для региона это не было новшеством — точно по такому же пути пиарщики шли годом ранее, только проект назывался «Обустроим область к юбилею». Команде Дмитрия Миронова удалось внести в него некоторое разнообразие: к ремонту домов культуры и установке детских городков новый губернатор добавил в проект площадки для «воркаута» за счет Газпрома. ТВ-картинка получилась красивой, но не более. Что такое таинственный воркаут, ярославцы так и не поняли, и площадки стоят пустыми.

Долгострои, недотопы и скандалы

В заслугу команде Дмитрия Миронова можно поставить и решение проблем обманутых дольщиков. Жители нескольких проблемных домов в 2017 году получили свои квартиры. В этом направлении новый состав правительства работает более эффективно, чем прежний. Правда, с компаниями, достраивающими дома-долгострои, приходится расплачиваться фактически из бюджета, за счет предоставления им бесплатных земельных участков для нового строительства. А вот подготовку к зиме вряд ли можно признать успешной. С началом холодов в Некоузском районе едва не замерзли поселки Мокеиха и Октябрь, причем о проблемах было известно еще летом. Несколько раз из-за аварий отключали отопление в Тутаеве. И это при том, что настоящих морозов еще не было.

Неоднозначной выглядит ситуация в сфере капитального ремонта жилья. С одной стороны, на фоне почти отсутствующего ремонта в 2016-м в этом году фонд покажет серьезный рост. С другой — план выполнен не будет, многие дома придется переносить на будущий год. В вину руководству фонда ставят укрупнение лотов и привлечение московских фирм, в том числе с оффшорным участием, которые ранее не работали в Ярославской области и завалили капремонт. К слову, активные работы на кровлях шли всю осень и начало зимы, что повлекло за собой протечки, жалобы жителей и иски в суды. В целом наладить успешную системную работу по капремонту региональному оператору не удалось.

Не обошлось в социальной сфере без скандалов и неоднозначных решений. Самым громким стало закрытие детской клинической больницы № 1 в Ярославле, причем решить проблему качественного обслуживания всех маленьких пациентов пока не удалось. Немало жалоб и полярных мнений вызвал переход детских садов областного центра на аутсорсинг по питанию и «единое меню». Родители стали говорить, что дети приходят из садов голодными, а договоры с одной фирмой все сады заключили без конкурсов и аукционов. При этом главным аргументом власти стала экономия бюджета. Именно так — не улучшили качество и ассортимент в рамках существующего финансирования, а сэкономили на питании детишек.

Прощание с мечтами?

Попытка «жить по средствам» правительству Ярославской области удалась лишь частично. Долг в 2017 году не вырос, замерев на отметке 35,6 млрд, и это, безусловно, достижение. Однако выдержать параметры бездефицитного бюджета не удалось, к концу года дефицит составил 2 млрд. Если прибавить к этому кредиторскую задолженность, которая традиционно скапливается к концу года, прореха в региональной казне будет еще более заметной. Залатать ее можно будет опять-таки за счет экономии, но уже 2018 года.

Пожалуй, ярче всего характеризует ситуацию в социальной сфере проект «Бережливая поликлиника», реализованный в Ярославской области в 2017 году. Добиться улучшение качества медицинского обслуживания по этому проекту решили не покупкой нового оборудования или повышения зарплаты врачей, а… улучшением логистики внутри учреждения. Например, перестановкой столов.

Не случайно в проекте бюджета области 2018 вновь нет крупных строек и масштабных проектов. Вероятно, ярославцам стоит распрощаться с мечтой о Карабулинской развязке, которая уже спроектирована за 200 млн рублей. Возможно, деньги и появятся — при наличии помощи из федерального бюджета. Ведь именно этого и ждут от Дмитрия Миронова как «человека президента». Собственных средств на развитие социальной сферы без кредитов в Ярославской области нет.