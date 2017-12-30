Санкт-Петербург, 30 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 декабря опубликовано обращение народного комиссара по иностранным делам Троцкого «к народам и правительствам союзных стран»:

Демонстрация в Харькове

«Мирные переговоры, ведущиеся в Брест-Литовске между делегацией Российской республики и делегациями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, прерваны на 10 дней, по 26 декабря ст. ст., для того, чтобы дать последнюю возможность союзным странам принять участие в дальнейших переговорах и тем обезопасить себя от всех последствий сепаратного мира между Россией и враждебными странами…

В Брест-Литовске предъявлены две программы: программа Республики Советов есть программа последовательной социалистической демократии; программа правительств воюющих с нами стран характеризуется их заявлением, что «в намерение союзных держав (т. е. Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) не входит насильственное присоединение захваченных во время войны территорий»…

Правительства союзных народов до сих пор не примкнули к мирным переговорам по причинам, от точной формулировки которых они упорно уклонялись… Теперь нельзя повторять, что война идет из-за освобождения Бельгии, северных департаментов Франции, Сербии и т. д., ибо Германия и ее союзницы изъявляют готовность очистить эти области в случае всеобщего мира… Нужно ясно и точно сказать, согласны ли они (союзники) с своей стороны предоставить право на самоопределение народам Ирландии, Египта, Индии, Мадагаскара, Индо-Китая и т. д…

Сепаратный мир, подписанный Россией, нанес бы несомненно тяжелый удар союзным странам, прежде всего Франции и Италии. Но предвидение неизбежных последствий сепаратного мира должно определять политику не только России, но и Франции, Италии и других союзных стран. Советская власть до сих пор всеми мерами боролась за всеобщий мир. Никто не может отрицать значительности достигнутых на этом пути результатов. Но в дальнейшем все зависит от самих союзных народов. Заставить собственные правительства немедленно предъявить свои мирные программы и принять на их основе участие в переговорах — это стало теперь вопросом национального самосохранения для союзных народов…

Обращаясь к правительствам с последним предложением принять участие в мирных переговорах, мы вместе с тем обещаем полную поддержку рабочему классу каждой страны, который восстанет против своих национальных империалистов, против шовинистов, против милитаристов — под знаменем мира, братства народов и социалистического переустройства общества».

Митинг на фронте

За противодействие и отказ подчиниться распоряжениям рабоче-крестьянского правительства приказом наркомвоена предаются суду революционного трибунала ряд военных агентов русского правительства за границей и представителей при главных квартирах союзных армий.

В Петрограде состоялась крупная манифестация, назначенная ВЦИКом в ознаменование успешного хода мирных переговоров.

Петроградская городская дума обратилась с воззванием к населению Петрограда по поводу мирных переговоров. Приветствуя успешный ход переговоров, «дума твердо верит и надеется, что Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов найдет поддержку в демократии в деле ведения переговоров о мире».

Открылся Московский губернский съезд советов крестьянских депутатов. Присутствуют около 70 делегатов с решающим голосом; большевиков и левых с.-р. более 40, правых с.-р. — 20. Блок большевиков и левых с.-р. провел свой президиум (3 большевика, 2 левых с.-р.), регламент и порядок дня.

Состоялся III Московский областной съезд партии народной свободы, на котором было принято приветствие заключенным в Петропавловской крепости министрам — не социалистам и членам Учредительного собрания.

В Самаре открылся III губернский крестьянский съезд. На 4/5 съезд состоит из большевиков и левых с.-р. Председателем съезда избран большевик. Послано приветствие Совнаркому.

В Перми, по постановлению губернского съезда советов и исполнительного комитета Пермского совета, состоялись два многолюдных митинга и внушительные демонстрации мотовилихинских рабочих по поводу успешного хода мирных переговоров. На митинге приняты приветствия советской власти.

В Иркутске шли ожесточенные бои на улицах. С одной стороны сражалась Красная гвардия и полки Иркутского гарнизона, с другой — юнкера военного училища и школ прапорщиков, офицеры и учащиеся средних школ. Город сильно пострадал.

17-го декабря был заключен мирный договор, согласно которому создается новая коалиционная власть из представителей ВРК, Комитета защиты революции, союза почтово-телеграфных служащих, железнодорожников; части гарнизона и школы прапорщиков распускаются, Красная гвардия оставляет город, казачьи части постепенно распускаются. Однако вскоре штаб Красной гвардии и солдат гарнизона, опирающийся, помимо иркутских рабочих и солдат, на прибывшие подкрепления из Канска, Ачинска, Красноярска и Черемхова, аннулировал заключенный мирный договор. Юнкера были разоружены и эвакуированы на восток.

Советы

Во Владивостоке состоялось совместное заседание сессии Приморского земского собрания с президиумом объединенного исполнительного комитета и членами ВРК. Признано желательным создать «областной народный совет» из 6 лиц: 2 от Совета р. и с. депутатов, 2 от областного земского собрания и по 1 от городских самоуправлений и областного бюро советов крестьянских депутатов. Для окончательного решения вопроса представители земского собрания и исполнительного комитета выехали в Хабаровск, где заседает III краевой съезд советов.

В Харькове состоялось второе заседание ЦИК советов Украины, на котором утвержден предлагавшийся фракцией большевиков список народных секретарей. Все, кроме секретаря земледелия (лев. с.-р.), — большевики. Руководит секретариатом Евгения Бош; Артем — секретарь торговли и промышленности, Скрыпник — труда.

Принимается манифест к рабочим, солдатам и крестьянам Украины по поводу образования рабоче-крестьянского правительства на Украине:

«Постановлением съезда советов Украины Центральная рада лишена тех прав, которые она себе захватила; одновременно с этим Генеральный секретариат Центральной рады теряет свои полномочия. Отныне правительством Украины является Народный секретариат, назначаемый ЦИК Всеукраинского советов рабочих, солдатских, и селянских депутатов.

С образованием рабоче-крестьянского правительства Украины исчез призрак той кровавой борьбы, какую хотел вызвать прежний генеральный секретариат между демократией украинской и демократией российской, так как первое, что счел своим делом сделать ЦИК, это — обратиться к Совнаркому с заявлением, что войны между Украиной и Россией быть не может, что этой войны хотела Центральная рада, но не трудящиеся массы…»

Приняты проекты декретов о земле, о правах национальных меньшинств, о рабочем контроле над производством, о расширении прав городского самоуправления, об отмене запрещения вывоза хлеба из Украины и др.

Пребывание советского правительства в Харькове постановлено считать временным, впредь до освобождения Киева.

Постановлено укрепить на местах советы и начать организацию комитетов бедноты.

На заседании была оглашена приветственная телеграмма Совнаркома, в которой ЦИК Украины уведомляется, что деньги из Петрограда для Украины будут пересылаться в адрес ЦИК Украины и что представитель последнего вводится в состав русской мирной делегации в Бресте.

Отрядом московских красногвардейцев под командой Егорова вновь занята оставленная 13 декабря узловая станция Лозовая (Украина).

Одним из методов «воздействия» Центральной украинской рады на Совнарком в сторону «смягчения» его позиции по отношению к Раде было недопущение продовольственных грузов из Украины на север. Эта мера, помимо того, что она осложняла и без того недостаточное снабжение городов и фронта хлебом, вносила также и политический разброд в среду некоторых воинских частей. Это отражено в телеграмме комитета снабжения Северного фронта Совнаркому:

«Маршрутный поезд с хлебом, шедший на Северный фронт из Симферополя под охраной отряда солдат, на станции Синельниково захвачен представителями Рады. Солдаты обезоружены… Считаем настоятельно необходимым срочно урегулировать взаимоотношения с Радой в целях возможности планомерного снабжения продовольствием и фуражом армий Северного фронта; в противном случае является необходимым объявить декретом о роспуске стоящих на фронте войск. Иного пути нет».

На фронте

Украинской раде, в свою очередь, комитет послал следующую телеграмму:

«Мы, полномочные представители жителей сырых окопов, революционных армий Северного фронта и Балтийского флота, напрягающих свои последние надорванные силы, стоящих на фронте в надежде получить скорый демократический мир, стоящие в вопросах снабжения вне всякой политики и партии, категорически протестуем против постановления Центральной рады лишить армии нашего фронта и флот продовольствия путем прекращения отпуска продуктов в кредит и заявляем:

отсутствие продуктов вынудит наши армии, куда входят много десятков тысяч украинцев, в стремлении уйти от неизбежного голода, покинуть фронт и стихийной массой двинуться в тыл, уничтожая по пути все то, что могло бы быть спасено при нормальных условиях демобилизации, причем в первую очередь безусловно пострадают местности Украины.

Настаиваем на немедленной отмене вышеуказанного постановления и беспрепятственном отпуске продуктов, в противном случае мы вынуждены будем сложить с себя всякую ответственность перед нашими избирателями за дело снабжения фронта, и тем будет нанесен смертельный удар нашей многострадальной родине и революции, и повинны будут те, кто своими действиями нарушают устойчивость фронта, и история проклянет людей, в годину страшных бедствий армии преступно прекративших снабжение ее всем необходимым».

В Николаеве 500 человек из местного гарнизона послано в Царицын для предупреждения контрреволюционных выступлений.

В Екатеринодаре на 2-й сессии съезда иногородних принято постановление об организации Кубанской революционной армии для вооруженной борьбы с Кубанским войсковым правительством (радой); военным комиссаром революционной армии избран Тимофеев, анархист, один из организаторов харьковского восстания 1905 года.

В Витебске чрезвычайный губернский съезд советов закончился крупной манифестацией под советскими лозунгами. Выделен исполнительный комитет в составе 65 человек, из которых 55 большевиков, 6 левых с.-р. и 4 от прочих партий. Власть перешла к исполнительному комитету.

Рабочая секция Бакинского совета р. и с. депутатов обсуждала вопрос о выборах делегатов на краевой съезд советов рабочих депутатов. Горячие прения вызывает норма представительства, выработанная краевым центром советов: 1 на 500. Выступающие заявляют, что эта норма имеет целью подтасовку состава съезда, ибо Баку не имеет материальных возможностей послать 150 полагающихся ему по норме делегатов. Некоторые (Фиолетов — большевик, Сухарцев — левый с.-р.) предлагают взять принудительным путем средства на посылку делегатов у промышленников и вносят предложение, чтобы съезды созывались в Баку. Предложение о передаче части мандатов одноименным фракциям Тифлисского совета отклоняется большинством 119 против 56 в виду оборонческого состава Тифлисского совета.

Решено послать делегатов на съезд по норме: один делегат на 2000 человек, предоставив каждому делегату 4 голоса. Если съезд не утвердит это постановление, то оставаться на съезде лишь с информационной целью. На съезд избраны: 2 меньшевика, 7 дашнаков, 17 с.-р. (большинство — левых), 10 большевиков и из партии «Гуммет», 4 от «Муссават».