Санкт-Петербург, 26 декабря, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Нового полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова можно рассматривать как будущего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от Кремля. Но какие-либо кадровые изменения в регионе могут произойти только после выборов марта 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Александр Конфисахор, комментируя смену полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Cfo.gov.ru Александр Беглов

Конфисахор напомнил, что Александра Беглова давно «сватают» Петербургу, он работал вице-губернатором Северной столицы в 2002—2003 годах, а после ухода Владимира Яковлева в течение трех месяцев исполнял обязанности главы города.

«Но не думаю, что до марта будет резкое кадровое изменение. После марта можно рассматривать его как одного из кандидатов, не более того», — сказал Конфисахор. Он уверен, что без отмашки Кремля Беглов не пойдет избираться ни на один пост. «Это полностью человек системы, он в обойме, делает только то, что ему скажут, без четких указаний ничего предпринимать не будет», — подчеркнул политолог.

То, что среди руководителей высшего звена в Петербурге грядут кадровые перемены, кажется эксперту достаточно естественным, но он опасается, что Георгия Полтавченко могут снять до окончания его полномочий (они истекают в 2019 году). По мнению Конфисахора, это будет означать полную профанацию региональных выборов.

«Хорошо, если это будет проходить в процессе выборов, а не так, как пошло в стране: президент снимает губернатора до окончания полномочий. Губернатор, плохой он или хороший, пусть работает. Если его можно снять, не особо рассказывая, почему и за что — суть выборов теряется. Если уж живем по закону, то давайте жить по закону во всех областях, пусть Георгий Сергеевич отработает свой срок», — сказал Конфисахор.

Тем не менее судьба Георгия Полтавченко на посту главы Петербурга целиком и полностью зависит от результатов Владимира Путина в Северной столице на выборах в марте 2018 года. По мнению Конфисахора, только по этому показателю будут оценивать работу петербургского градоначальника — по уровню явки, скандалам, проценту голосов за действующего президента и его оппонентов.

«Если всё пройдет тихо, спокойно, хороший процент — значит, Полтавченко хорошо работает. Если же результат не будет соответствовать ожиданиям президента — значит, работает плохо», — добавил Конфисахор.

На его взгляд, на обитателей Мариинского дворца и спикера городского парламента Вячеслава Макарова этот процесс окажет крайне опосредованное влияние, так как он не руководит предвыборным штабом, и на нем не лежит почти никакая ответственность за проведение выборов, в отличие от Смольного.

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Напомним, 25 декабря Александра Беглова назначили полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Указ об этом подписал Владимир Путин. До нового назначения Беглов занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. Бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента России.