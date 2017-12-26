Чебоксары, 26 декабря, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В столице Чувашии — новые кадровые назначения. У главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова появились два заместителя — по вопросам ЖКХ и по экономическому развитию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Владимир Филиппов и Надежда Колебанова

Заместителем сити-менеджера по вопросам ЖКХ — начальником управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи назначен Владимир Филиппов, до этого два года работавший руководителем АО «Дорэкс». Напомним, ранее он полтора года работал министром транспорта Чувашии, затем был помощником главы Чувашии. До прихода в правительство возглавлял администрацию Ленинского района Чебоксар, работал заместителем главы администрации Калининского района, более 10 лет занимал руководящие должности в системе ЖКХ.

Заместителем по экономическому развитию и финансам назначена Надежда Колебанова, ранее занимавшая должность начальника муниципального казенного учреждения «Центр организации закупок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность замглавы администрации по вопросам ЖКХ освободилась в сентябре 2017 года: Герман Александров, проработав шесть лет, возглавил МУП «Коммунальные сети Новочебоксарска». Пост замглавы администрации по экономике оставался вакантным с января 2017 года: Михаил Жирнов, проработав в должности более трёх месяцев, ушёл «по собственному желанию».

Отметим, что у сити-менеджера Чебоксар шесть заместителей.