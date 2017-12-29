Санкт-Петербург, 29 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 декабря СНК РСФСР послал следующее приветствие образовавшейся в Харькове советской власти:

Элберт Райх. Румынские войска. 1916

«Приветствуя образование в Харькове истинно-народной советской власти на Украине, видя в этой рабочей и крестьянской Раде подлинное правительство народной Украинской республики, Совет народных комиссаров обещает новому правительству братской республики полную и всемерную поддержку в деле борьбы за мир, а также в деле передачи всех земель, фабрик, заводов и банков трудящемуся народу Украины.»

Ввиду того, что «Общество электрического освещения 1886 года, несмотря на правительственные субсидии в течение ряда лет, привело свои предприятия к финансовому краху», Совнарком постановил конфисковать все имущество общества.

Народные комиссариаты по просвещению и имущества республики объединены.

Совнаркомом принят декрет о выборном начале и об организации власти в армии. Армия подчиняется СНК. Вся полнота власти в пределах каждой войсковой части и их соединений принадлежит соответствующим солдатским комитетам и советам.

Совнаркомом принят декрет «об уравнении всех военнослужащих в правах».

«Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются. Армия Российской республики отныне состоит из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдата революционной армии».

Декретом отменяются все преимущества, связанные с чинами и отличиями, титулования, ордена и знаки отличия, офицерские организации.

Верховный главнокомандующий Крыленко обратился «ко всем солдатам» с приказом, в котором разоблачает контрреволюционную деятельность Украинской центральной рады и разъясняет национальную политику советской власти. Крыленко констатирует, что Рада отказывается проводить в войсках, расположенных на территории Украины, демократизацию армии; что Рада вступила в союз с Калединым, что она прекратила и запретила вывоз продовольствия из Украины для фронтовых частей; что она стала центром контрреволюционных сил. Крыленко призывает солдат-украинцев свергнуть буржуазную Раду и предотвратить войну.

«Теперь, когда Рада начала войну, я приказываю прекратить украинизацию частей. Украинизированным частям поставить на выбор: либо примкнуть и признать власть Совета народных комиссаров, либо отправиться обратно на фронт, либо разоружиться. Всем существующим украинским радам поставить этот же ультиматум. В случае отказа от подчинения — арестовать».

Украинцы, Кексгольмский и Волынский полки

Приказом наркомвоенмора «все солдаты, на которых были наложены наказания за участие в политических выступлениях против низвергнутого Октябрьской революцией Временного правительства в защиту советской власти, восстанавливаются в своих правах».

В связи с полученным из Кишинева сообщением об оккупации румынскими войсками ряда сел Бессарабии, а также арестом и попыткой к расстрелу членов Кишиневского ревкома, приглашенного румынскими властями в Яссы, наркоминдел Троцкий обратился с нотой к румынскому посольству. Троцкий просит румынского посланника:

«Сообщить в течение сегодняшнего дня все, что известно румынскому посольству по этому поводу, а равно, какие меры приняло румынское правительство до настоящего дня для того, чтобы покарать преступные элементы из румынского офицерства и румынской бюрократии, осмелившейся поднять руку на российскую революцию…

Советская власть не остановится перед самыми суровыми мерами против контрреволюционных румынских заговорщиков, сообщников Каледина, Щербачева и Рады, совершенно независимо от того, какие посты занимают эти заговорщики в румынской иерархии».

В ответной ноте румынское посольство заявляет, что указанные в ноте Троцкого события действительно имели место, но не получили дальнейшего развития ввиду своевременно принятых румынскими властями мер. Сожалея о происшедшем, румынское посольство вместе с тем указывает на дезорганизацию и вмешательство, вносимые русскими войсками, находящимися в Румынии, во внутренние дела последней. Связь Румынии с Кавказом и Радой посольство объясняет желанием получить обратно те продовольственные грузы, которыми в свое время Румыния снабжала русские войска.

Народный комиссариат иностранных дел, опубликовав эту ноту, заявил, что считает ее неудовлетворительной.

В Вольмаре открылся II съезд советов рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии. Присутствуют 300 делегатов, из них 250 большевиков, 35 беспартийных, 3 меньшевика и 4 с.-р. Почетными председателями съезда избраны Ленин, Троцкий и Стучка (латышский с-д и б-к). Посланы приветственные телеграммы СНК, Либкнехту, Фридриху Адлеру и оставшимся в Риге социал-демократам.

Общее собрание Архангельского Совета депутатов трудовой интеллигенции приняло резолюцию, в которой призывает стать на защиту Родины «пока не поздно»:

«Долой партийные распри! Забудьте свои личные и классовые интересы! Спасайте Родину… Россия устремила свои взоры с последней надеждой на Учредительное собрание, видя в нем единственное спасение…»

Среди служащих в городских и земских самоуправлениях Костромы образовался противостачечный комитет в целях предупреждения забастовок. Все земские служащие отказались работать, продолжая настаивать на необходимости саботажа.

У памятника Г. Гейне

В Самаре в связи с взрывом в помещении ревкома и усилившимся контрреволюционным движением ВРК объявил в городе военное положение. В 3 часа ночи ревком вновь подвергся обстрелу; штаб городской милиции подвергся налету 150 вооруженных людей, милиционеры были обезоружены. Днем ревком издал приказ всем офицерам сдать оружие; ночью отряды Красной гвардии и солдаты стали разоружать офицеров.

В Оренбурге представители буржуазно-националистической фракции «областников», видя бесполезность своих попыток к срыву заседающего Всебашкирского курултая, начали агитацию против него среди солдат 1-го мусульманского полка, который состоит преимущественно из башкир, а командный состав исключительно из офицеров — приверженцев «Миллят меджлиса» (нацсобрание мусульман России). На собрании полка представители офицеров и областников были избиты и выгнаны. Башкирские солдаты организовали свой собственный военный комитет, отделившись от татарской части полка и став на защиту идеи самоопределения Башкирии.

В Уфе ревкомом назначены комиссары в казенную палату и губернское казначейство. Исполнительный комитет Уфимского общества служащих Государственного банка отказался выдать ключи от Госбанка, но после ареста ключи выдал; служащие банка, казенной палаты и других учреждений бастуют.

Сессия Приморского областного земского собрания приняла резолюцию с.-р. о «дружной совместной работе с советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» и о признания общей властью: по области — объединенного областного съезда представителей земских и городских самоуправлений и советов р., с. и кр. Депутатов; в стране— только Учредительного собрания.

Фракция большевиков ЦИК Украины, Харьковский комитет и Краевой комитет РСДРП (б) на трех заседаниях обсуждали вопрос о составе Народного секретариата. Одна группа предлагала на пост народных секретарей избрать преимущественно украинцев, а председателем секретариата обязательно украинца. Вторая группа, соглашаясь принципиально с этим, настаивает на деловом и политическом подборе. Третья группа (харьковцы) ультимативно ставит вопрос о числе мест харьковцам. Постановлено: на посты народных секретарей назначить лиц «по возможности с украинскими фамилиями; председателя Совета народного секретариата временно не избирать». Харьковцам дано 4 места. Намечен состав Совета народных секретарей.

В Тифлисе Закавказским комиссариатом издан декрет о земле:

«Все земли казенные, удельные, частновладельческие и т. д. выше известной нормы, размер которой будет определен особо, обращаются в краевой земельный фонд… Не подлежат передаче усадебные и приусадебные земли».