Ярославская область, 26 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославской области создана 3D модель будущей канатной дороги через Волгу в Тутаеве. Видеоролик на своей странице в социальных сетях опубликовал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Юнусова ЗD модель канатной дороге

Как уже отмечало наше информагентство, Корпорация развития Ярославской области и компания «Доппельмайер» подготовили технико-экономическое обоснование строительства канатной переправы в Тутаеве. По словам главы района, это событие вплотную приближает к началу проектирования этого не только транспортного, но и туристического объекта. Кроме того, Дмитрий Юнусов ответил на самые часто задаваемые вопросы по поводу будущей дороги. В частности, стоимость ее строительства определится по итогам разработки проектно-сметной документации и после обязательного прохождения государственной экспертизы, но ориентировочно составит от 500 до 600 млн. рублей.

Что касается источников финансирования, то пока предполагается вариант концессии или государственной-частного партнерства, который предусматривает частичное участие бизнеса и муниципалитета. По словам главы района, проект окупаемый.

Как отмечает Дмитрий Юнусов, очень часто жители задают вопрос — а может быть, лучше построить мост?

«Мы не выбираем «или-или». Мое мнение — нужен и мост, и «канатка». Они разные и имеют разное назначение. Канатная дорога — круглогодичная переправа для пешеходов и за 500 млн, мост — для транспорта и от 5 млрд с учетом подъездных путей и развязок. Канатная дорога — местный проект. Мост — федеральный со всем вытекающим трафиком. А также с учетом предыдущего пункта, на «канатку» мы сможем поискать инвестора, что увеличивает шансы реализовать проект в обозримом будущем», — отвечает им глава.

Предполагается, что для жителей стоимость проезда будет не выше 50 рублей. Возможен выпуск проездных и льготных билетов.

Конечно, всех интересует, где разместится объект. Корпорация развития Ярославской области предложила с учетом особенности рельефа, исторической застройки, наличия свободных земель, удобства для жителей и туристов два варианта. Глава района пообещал, что оба они будут представлены общественности в ближайшее время.