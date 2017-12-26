Ярославль, 26 декабря, 2017, 08:55 — ИА Регнум. 25 декабря в Ярославле на одной из центральных улиц — улице Свободы — был введен режим кратковременного ограничения потребления электрической энергии уличного освещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МРСК Центра — Ярэнерго.

Ярославль

«В соответствии с заявкой ПАО «ТНС Энерго Ярославль». Соответствующее уведомление было направлено в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г Ярославля 30 ноября 2017 года. Основанием для введения режима кратковременного ограничения явилось нарушение обязательств по оплате договора, а именно не погашенная задолженность перед сбытовой организацией», — говорится в сообщении МРСК Центра.

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что отключения уличного освещения удалось избежать.

«Да, есть долги перед поставщиком электроэнергии, суммарная задолженность 31 млн рублей, 14 млн — просроченная. Мы смогли договориться об отмене ограничения, сегодня состоятся встречи, на которых мы планируем принять совместное решение о реструктуризации задолженности», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Отметим, что к такой мере как отключение уличного освещения в Ярославле энергетики не прибегали очень давно. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.