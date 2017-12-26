Москва, 26 декабря, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал оговорку президента Украины Петра Порошенко о «подлости украинского режима».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются», — написал Пушков.

Порошенко оговорился в ходе своего выступления 23 декабря на Дне дипломатии.

«Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал глава государства.

В этот момент он говорил дипломатам о «российской агрессии» и, очевидно, имел в виду Россию. Тем не менее Порошенко продолжил речь, не поправившись.

Напомним, 5 декабря лидер украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко во время выступления Верховной раде случайно назвала бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили президентом Украины.

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