Москва, 26 декабря, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Биржи США, Великобритании, Европы и ряда азиатских стран 25 декабря были закрыты в связи с празднованием Рождества. На динамику курса рубля влияли внутренние факторы: спрос на рублёвую ликвидность в рамках налогового периода, рост индекса RGBI (+0,06%) и пятничное закрытие Brent выше $65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

На тонком рынке высокая волатильность наблюдалась с открытия Мосбиржи. Курс доллара подскочил вверх на 1%, до 59,00 руб., затем двинулся обновлять ноябрьский минимум 58,04 руб. Его падение остановилось на отметке 57,80 руб. Торги проходили на пониженных объемах. Объем был меньше среднего значения (2,7 млрд долларов за последние 24 дня) в 1,7 раза. Курс евро снижался до 68,60 руб.

Сегодня, 26 декабря, рубль может растерять большую часть прибыли. С открытием торгов на Мосбирже может произойти резкий рост по рублёвым парам, так как торги по Brent открылись падением цены на 1,18%, до $64,48. Учитывая спот-котировки на доллар и евро, торги на внутреннем рынке должны открыться на уровнях 58,35 руб. и 69,20 руб. соответственно.

Из-за налогового периода и рождественских праздников участники рынка проигнорировали предупреждения главы Сбербанка Германа Грефа. Он предупредил, что Штаты рассматривают вариант отключения России от SWIFT и наложения запрета на покупку российских облигаций, что в 2018 году ударит по российской экономике и рублю.

С технической точки зрения у курса рубля есть запас к росту против американского доллара США до 57,51 руб. Закрытие торгов по рублёвым парам и нефти станет определяющим для него.

Если 26 декабря торги по паре доллар/рубль завершатся выше 58,50 руб., то следим за тем, как покупатели пройдут уровни 59 руб. и 59,30 руб. Пройдя последний уровень, они откроют себе дорогу к 60,90 руб.

Если до конца текущего года или после новогодних праздников продавцы закрепятся ниже 57,50 руб., то значит ближайшими целями по рублю выступят уровни 56,85 и 55,85.

Пара евро/рубль расширила границы диапазона до 68,60—70,00 руб. Сегодня курс может опять оказаться выше сопротивления 69,00 руб., которое 22 декабря ещё было поддержкой.

Напомним, 25 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 41 коп. (-0,71%), до 57,96 руб., курс евро — на 36 коп. (-0,52%), до 68,86 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,6 млрд (-33,33%), евро/рубль — 270,0 млн евро (-11,50%).

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