Лондон, 26 декабря, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Сопровождение российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», проходившего рядом с территориальными водами Великобритании, провел фрегат HMS St Albans, со ссылкой на британское оборонное ведомство сообщает Reuters.

Фрегат «Адмирал Горшков»

Уточняется, что российский фрегат проходил по Северному морю — около британских территориальных вод, и HMS St Albans следил за ним. Для этого он вышел с места своего базирования 23 декабря.

После этого британский фрегат вернется в Портсмут.

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Напомним, главный корабль проекта 22 350 «Адмирал Горшков» был спущен на воду осенью 2010 года.

Заключительные испытания начались в марте 2017 года. В мае 2017 года начальник Управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников заявил, что «Адмирал Горшков» будет зачислен в состав ВМФ в июле 2017 года.

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