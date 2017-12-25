Москва, 26 декабря, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Расходы России на вооруженные силы в 2018 году составят 2,8% от ВВП страны, а именно 46 млрд долларов, о чем на днях сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, «сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Но мы не «бряцаем» оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность».

Mil.ru Российская армия

Сам глава оборонного ведомства сравнил эти цифры с аналогичным показателем стран НАТО: военный бюджет Пентагона в 2018 году составит более 700 млрд долларов, около 60 млрд долларов будет составлять бюджет оборонного ведомства Великобритании, и по 40 млрд долларов составят в будущем году военные расходы Франции и Германии.

В масштабах ОДКБ сопоставить военный бюджет России (открытый) можно только с ВВП Белоруссии — по итогам 2016 года этот показатель республики составил 47,4 млрд долларов. Превышает расходы России на ВС только ВВП Казахстана, который в 2016 году, по данным Всемирного банка, составил 133,7 млрд долларов. Аналогичные показатели других стран-партнеров по Организации договора о коллективной безопасности кратно ниже: ВВП Армении (10,55 млрд долларов) — в 4 раза ниже оборонных расходов России, Таджикистана (6,952 млрд долларов) — в 6,5 раза, и самый скромный показатель у Киргизии — ее ВВП (6,551 млрд долларов) почти в 7 раз меньше открытого оборонного бюджета России.

Таким образом, в контексте ведущей роли России в урегулировании в Сирии, в КНДР, на Украине, именно Москва выступает главным как мировым, так и региональным донором безопасности. Данное понимание особенно важно в условиях претензий некоторых малых государств Восточной Европы и Средней Азии представить свои потуги заигрывания сразу по всем геополитическим азимутам как обеспечение роли донора региональной безопасности.