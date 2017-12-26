Калуга, 26 декабря, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В Калужской области представили экономические итоги года. Как заявил на пресс-конференции 25 декабря губернатор региона Анатолий Артамонов, все отрасли показывают устойчивый рост и приносят прибыль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пресс-конференция губернатора Анатолия Артамонова

По словам губернатора, ожидается, что по итогам 2017 года индекс промышленного производства в регионе превысит 110% к уровню 2016 года. Область занимает первое место в ЦФО и второе место по России по объему обрабатывающих производств на душу населения. Автомобильный сектор показал рост 120%, предприятия фармацевтической отрасли — 180% к уровню 2016 года.

Устойчивый рост также наблюдается в производстве строительных материалов, металлических изделий, электрического оборудования и в пищевой промышленности. Сельскохозяйственное производство по сравнению с 2016 годом увеличилось на 7,5%, производство продуктов питания — на 20%. В области работают более 60 современных молочных комплексов, 32 роботизированные фермы, введено в эксплуатацию 124 роботизированные установки.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, обработано 232,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), собрано 325,8 тыс. тонн картофеля, 132,4 тыс. тонн овощей. По состоянию на 1 декабря 2017 года, вспахано 51,9 тыс. га зяби, под урожай 2018 года посеяно 41,3 тыс. га озимых (на декабрь 2016 года было вспахано 38,5 тыс. га зяби и посеяно 39,3 тыс. га озимых соответственно).

Анатолий Артамонов также обратил внимание журналистов на двукратный рост экспорта предприятий Калужской области, что произошло во многом благодаря торговле со странами дальнего зарубежья. Этот показатель по сравнению с 2016 годом увеличился почти в три раза. Наибольшим спросом пользуются легковые автомобили, изделия из черных металлов и электрооборудование. Внешнеторговый оборот вырос на 26% и составил более 4 млрд долларов США. В федеральный бюджет Калужской таможней перечислено более 43 млрд рублей. С начала 2017 года таможенные операции в регионе деятельности Калужской таможни осуществляли 856 участников внешнеэкономической деятельности. Во внешней торговле принимали участие партнёры из 101 страны.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пресс-конференция губернатора Анатолия Артамонова

Анатолий Артамонов проинформировал представителей СМИ о том, что в 2017 году в области реализован 51 инвестиционный проект в сфере промышленности и сельского хозяйства, создано более 1 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций, которые полагает получить Калужский регион в 2018 году может достичь 80 млрд рублей. Это почти в два раза больше регионального бюджета.

Между тем, объем государственного долга калужского региона на 1 января 2018 года прогнозируется в сумме 30 млрд рублей, 98% приходится на бюджетные кредиты. Губернатор напомнил, что по решению президента России Владимира Путина начала действовать программа реструктуризации бюджетных кредитов, рассчитанная на семь лет. У Калужской области есть возможность сэкономить на расходах именно сейчас, в непростые времена.

«Что касается будущих лет, мы прогнозируем рост налоговых поступлений в связи с тем, что большая часть наших вновь созданных предприятий будет выходить из периода льготного налогообложения, и они начнут платить в наши бюджеты полной мерой», — подчеркнул Артамонов.

Комментируя эффективность работы строительной сферы, он отметил, что по объёму строительства жилья на тысячу населения область занимает третье место в ЦФО и четвертое в РФ, по итогам года будет введено в эксплуатацию 800 тыс. м кв. жилой площади. Поддержать жилищное строительство позволяет ипотечное кредитование, число таких кредитов в 2017 году увеличилось на 20%. В 2017 году жители региона оформили ипотечные кредиты на общую сумму в 12 млрд рублей.

«Мы выполнили все без исключения наши социальные обязательства — всё, что мы на себя брали и всё, что нам полагалось сделать по выполнению указов президента РФ, включая экономические показатели, которые президент России обозначал перед регионами», — уверен Анатолий Артамонов.

На встрече с журналистами губернатор также коснулся вопросов, волнующих большинство жителей региона. В частности, речь шла о строительстве в Калуге Дворца спорта и кампуса калужского филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, дальнейшего развития международного аэропортов «Калуга», откуда уже будущей весной планируются авиарейсы в Турцию, о включении Калуги в федеральную программу «Золотое кольцо России», что сделает регион наиболее посещаемым туристами в Центральном федеральном округе. Также Артамонов заявил о продлении практики выплат пособий на второго и последующего ребенка до достижения ими трёхлетнего возраста.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области приняли бюджет на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. На 2018 год запланирован объём расходов в размере 53 млрд. 267 млн рублей. Ожидаемый размер доходов составляет 51 млрд 699 млн рублей. 60% бюджета направят на финансирование государственных социальных программ.