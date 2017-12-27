Саппоро, Япония, 27 декабря, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Японское упорство, с которым Токио настаивает на своей трактовке так называемого Курильского вопроса, не может не сталкиваться с общечеловеческим представлением о здравом смысле, опирающемся на историю переговоров по этой проблеме. В каком положении находится нынешний Токио, лавирующий между настойчивостью и здравым смыслом, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Простая логика и понимание истории российско-японских переговоров приводит к осознанию того, что, увеличивая давление на Россию, наращивая конфронтацию, ничего японцам добиться не удастся. Это не предполагает, что, нормализовав отношения, они в обязательном порядке «получат острова». Ибо и в Японии прекрасно понимают т.н. «формулу Громыко», гласящую, что «страна наша большая, но лишней земли нет».

И уж тем более невозможны никакие позитивные шаги навстречу друг другу, когда американский хозяин вынуждает японское правительство раз за разом предпринимать шаги, недружественные по отношению к Москве. Будь то голосование в ООН по Крыму или поддержка украинских националистов.

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