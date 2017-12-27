Архангельск, 27 декабря, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Идея соединить промышленные районы Урала с Белым морем, построив железную дорогу, относится еще к 1912 году. Как обстоят дела сегодня с этим проектом, который многие оценивают как перспективный, пишут корреспонденты ИА REGNUM Анна Горохова и Виктория Бабаева.

Geograph.org.uk Железнодорожный мост

Уже в послевоенное время первый участок железной дороги в направлении Пермского края был построен от Архангельска до Карпогоры и от Вендинга до Микуни. Их общая протяженность составила более 400 км. А вот в постперестроечной России возник проект Белкомур («Белое море — Коми — Урал»). В 1995 году Республика Коми, Архангельская область и Пермский край учредили одноименную межрегиональную акционерную компанию и до наступления кризиса конца 90-х успели построить еще 40 км железной дороги. После чего разговоры о размораживании проекта возобновились только в 2007 году. Оценки экспертов и прогнозы института экономики и развития транспорта показывают хорошую перспективу этого начинания, но только при том условии, если удастся преодолеть ключевые сложности проекта.

К таковым относятся отсутствие глубоководного порта в Архангельске и необходимость дополнительного развития инфраструктуры близлежащих областей, что вкупе может помешать получению быстрой прибыли от этого проекта. Кроме того, колебаниям инвесторов также способствует продвигаемый альтернативный проект — Баренцкомур, предполагающий ввести железную дорогу, соединяя Индигу, Сосногорск, Троецко-Печорск, Полуночное и Сургут. Выиграет ли глубоководная Индига у более развитого в смысле инфраструктуры и трудового ресурса Архангельска?

Читайте подробности: Белкомур: железная дорога в никуда

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