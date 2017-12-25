Тбилиси, 25 декабря, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян заявляет, что во время всех переговоров его страна не жалеет усилий для того, чтобы принимать документы, которые никак не вредят интересам Грузии. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в рамках своего официального визита в Тбилиси 25 декабря.

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По словам Саргсяна, на встрече рассматривались вопросы безопасности на Южном Кавказе и темы экономического направления.

«В этом контексте мы подчеркнули важность сохранения взвешенных и конструктивных подходов к чувствительным вопросам друг друга. Мы разделяем мнение, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путём, в рамках согласованных форматов и только и только посредством переговоров», — подчеркнул президент Армении.

Он заверил грузинского коллегу, что его правительство заинтересовано в дальнейшем развитии братских отношений с Грузией.

«Сегодня мы коснулись нашей расширяющейся торгово-экономической повестки, в первую очередь придавая важное значение углублению текущего сотрудничества в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе также конечно развитию транзитных возможностей наших стран и возможностей их эффективного использования. Мы поговорили о реализации намеченных программ в сферах туризма, информационных технологий, учитывая существующий здесь большой потенциал. В повестке нашей встречи были также создание совместных промышленных предприятий, и я господину президенту сказал, что по-моему, грузинская сторона должна использовать возможности Армении, наличие свободных экономических зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на рынках ЕАЭС. Особенно хочу подчеркнуть новую свободную экономическую зону, созданную на границе с Ираном, которая даст очень большие возможности также для того, чтобы экспортировать грузинские товары и услуги на другой платежеспособный рынок — Исламскую Республику Иран», — отметил Саргсян.

Президент Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом 25 декабря во второй половине дня.