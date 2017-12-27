Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Число выданных разрешений на строительство в Ростове-на-Дону в уходящем году значительно ниже, чем в прошлом. Кроме того, из всех выданных 36 разрешений (данные с января по сентябрь) только три допускают строительство в центре города. Об отношении к этой мере пишет корреспондент ИА REGNUM Таисия Тимофеева.

ИА REGNUM Многоэтажки Ростова-на-Дону

Еще недавно отношение к застройке было совсем иным и привело к тому, что в центре просто не осталось такой возможности. Однако московские застройщики, например, в поисках обходных путей обратились в Арбитражный суд, пытаясь добиться от властей разрешения на строительство высотки на площади Ленина. При этом свое здание высотой в 22 этажа застройщик нацелен возвести на месте фонтана, который ранее варварски удалили, вырыли вместо него котлован и обнесли забором. Общественники, в свою очередь, продолжают битву за сохранение исторического облика города, доказывая, что точечная застройка — это оружие в руках строительных магнатов.

«Точечная застройка не просто разрушает исторический облик, она делает вообще атмосферу города какой-то ужасающей, катастрофической. Особенно когда одно двухэтажное старинное здание соседствует с многоэтажным «монстром». Тут не до красоты и гармонии», — отметил в беседе член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

По его словам, некоторые области застройки полны зданий, буквально наседающий друг на друга: «Получается просто дикий ужас, город «утопает» за плотиной архитектурных монстров».

О проблемах застройки Ростова-на-Дону, многие из которых перекликаются с трудностями в других российских городах-миллионниках, читайте в статье: Точечное строительство — оружие для убийства

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