Москва, 25 декабря, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Показатель инфляции в России по итогам 2017 года будет рекордно низким. Об этом 25 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Глава Минфина присоединился к мнению президента России Владимира Путина о том, что главным итогом 2017 года стал перелом тренда на снижение российской экономики, который наблюдался в 2015—2016 годах.

«2017 год — это переломный год, в который наша экономика показывает положительные темпы роста. В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темп экономического роста. Конечно, это меньше ещё, чем мировая экономика (по прогнозам, она вырастет где-то на 3,5%), но тем не менее это та основа, которая нам позволяет рассчитывать на более высокие динамики роста в будущем», — сказал Силуанов.

Министр также отметил, что инфляция в России по итогам года продемонстрирует «вообще исторический минимум».

«В этом году мы сделали много для того, чтобы обеспечить макростабильность, обеспечить условия для роста. Такой первый этап, первый шаг был сделан. Мы видим здесь и снижение инфляции, в этом году будет 2,5—2,6%», — сказал он.

Ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наблюдаемая низкая инфляция не имеет никаких минусов для российской экономики.

«Я считаю, что низкая инфляция — это хорошо. Хорошо для граждан, для экономики», — сказала Набиуллина, отметив, что «когда цены растут медленнее, это значит, меньше обесцениваются доходы граждан».

Напомним, что Минэкономразвития также прогнозирует инфляцию в России в 2017 году на уровне 2,5—2,6%. В начале декабря ведомство понизило свой предыдущий прогноз, в соответствии с которым инфляция ожидалась в диапазоне 2,5—2,8%.

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