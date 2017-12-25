Астана, 25 декабря, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам одиннадцати месяцев 2017 года в основной капитал предприятий транспортной отрасли и складирования иностранными инвесторами было вложено 81,1 млрд тенге ($243,4 млн), что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает 25 декабря Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Большой объем инвестиций в транспортную отрасль Казахстана был отмечен в 2014 году — по итогам одиннадцати месяцев было вложено 280 млрд тенге ($840,3 млн). В 2015 и 2016 годах объем инвестиций постепенно уменьшался.

Одновременно с падением вложений в основной капитал происходит ускорение роста объемов услуг. С января по сентябрь 2017 года компании транспортной отрасли и складирования оказали услуг на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Найти замену иностранным инвесторам транспортным компаниям не удается. Бюджетные вложения в 2017 году по итогам одиннадцати месяцев сократились на 6,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря заместитель комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Казахстана Лариса Джумагалиева заявила, что республика определила приоритетные страны с точки зрения получения инвестиций. Среди них Россия, Китай, США, Германия, Франция и другие страны.