Ватикан, 25 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в своей речи «городу и миру» на католическое Рождество уделил особое внимание беженцам из Мьянмы — по его словам, он «увидел в них Иисуса», передает Associated Press.

Папа Римский Франциск

«Я снова увидел Иисуса в детях, которых я встретил во время моего недавнего визита в Мьянму и Бангладеш», — сообщил папа Римский.

Папа Франциск отметил, что «Иисус хорошо знает», что такое страдание беженцев, которые находятся «в бесчеловечных условиях» и «становятся легкой мишенью для торговцев людьми».

«Я надеюсь, что международное сообщество не перестанет прилагать усилия, чтобы обеспечить соблюдение достоинства меньшинств в регионе (юго-восточной Азии — прим. ИА REGNUM )», — заключил Франциск.

Напомним, в конце ноября 2017 года папа Римский Франциск посетил Мьянму и Бангладеш с официальным визитом, целью которого являлось «поощрение диалога и примирения».

Читайте также: Мусульмане или христиане? — кого хочет защитить папа Римский в Мьянме

С августа 2017 года из штата Ракхайн в Мьянме на территорию соседнего Бангладеш в результате действий бирманских военных бежали не менее 650 тыс. мусульман-рохинджа.

Представители военных Мьянмы называли свои дествия в штате «антитеррористической операцией», однако под давлением ООН, представители которой обвиняют власти Мьянмы в «этнических чистках», частично признали нарушения прав человека в штате Ракхайн.

В середине декабря между правительствами Мьянмы и Бангладеш подписано соглашение о возвращении большей части рохинджа на родину. Вполне вероятно, что долгожданное соглашение было подписано в том числе благодаря вмешательству в этот процесс папы Римского.