Калуга, 25 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Первый заместитель прокурора Калужской области утвердил обвинительное заключение против двух человек, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и проходят по шести эпизодам нескольких уголовных дел. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судейская мантия

По версии следствия, в 2010 году группа из трех лиц вступила в преступный сговор с целью хищения средств ООО «Лотте КФ Рус».

Двое из злоумышленников были сотрудниками компании. Третий подозреваемый зарегистрировал на себя, своих знакомых и родственников компании, которые якобы поставляли продукцию «Лотте КФ Рус».

Созданные компании заключали фиктивные договоры на поставку продукции. Злоумышленники ввели в заблуждение руководство компании, подделывали накладные, акты выполненных работ и иные документы. Подозреваемые также подали в суд на «Лотте КФ Рус» по возврату несуществующей задолженности. В результате всех этих действий ООО понесло ущерб на сумму 300 млн рублей.

Один из подозреваемых находится в розыске.

Всем троим грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года суд Калуги признал вину четырех сотрудников экологической компании в покушении на мошенничество и приговорил их к исправительным работам на различные сроки.

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