Москва, 25 декабря, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Москвичи несут цветы к месту трагедии у метро «Славянский бульвар», сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM. В настоящий момент автобус, авария с которым снесла жизни пяти человек, достали из перехода и вывезли на дорогу, перекрыв Кутузовский проспект. Подземный переход для входа и выхода пассажиров закрыт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы на месте трагедии

Несмотря на обильный снегопад и первые зимние морозы, к месту ДТП прибывают москвичи, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией. Цветы оставляют у перехода, куда въехал пассажирский автобус. Сам подземный переход для входа и выхода пассажиров пока закрыт.

Одновременно появляются первые официальные комментарии относительно причин произошедшего. Так, в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что автобус был исправен.

«Транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Москве у метро «Славянский бульвар» автобус выехал в толпу людей на тротуаре, а затем съехал в подземный переход. В настоящий момент известно о 15 пострадавших и 5 погибших.