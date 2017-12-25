Калуга, 25 декабря, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в VI съезде общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в VI съезде общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»

В работе съезда приняли участие более 300 представителей муниципального сообщества со всех регионов страны.

Приветствие участникам съезда направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Приветствую вас по случаю открытия VI съезда общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». Отрадно, что ваша авторитетная организация, объединяющая руководителей муниципальных образований, депутатов, представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня действует практически во всех регионах страны, — отметил глава государства. — Подчеркну, развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ. И конечно, необходимо активнее привлекать к этой работе граждан, особенно молодёжь, поощрять общественные инициативы. Уверен, что съезд пройдёт успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания».

Участниками съезда в свою очередь было принято обращение ко всем органам местного самоуправления Российской Федерации с призывом поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе съезда был заслушан отчёт о деятельности организации за 2014−17 годы, работа совета была признана удовлетворительной.

Также на съезде обсуждались вопросы реализации поручений президента, данных по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 г.

Были намечены приоритетные направления деятельности организации на ближайшее время.