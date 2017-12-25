Москва, 25 декабря, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Несмотря на смену губернатора Воронежской области, изменения в команде главы региона будут на этот раз менее кардинальными, чем это обычно происходит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

ИА REGNUM Алексей Гордеев

«Изменится стиль управления точно. Изменится кадровая команда точно. Изменится ли при этом уровень жизни и социальные аспекты? Сказать трудно — всё зависит от качества команды. Если команда будет хорошая, то, может быть, изменится к лучшему. Но ситуация в экономике сложная, и не так легко это будет сделать», — заявил Журавлёв.

По его словам, новый губернатор Александр Гусев, недавно занимавший пост мэра Воронежа, в любом случае будет формировать свою команду. И это произойдёт не потому, что он с недоверием относится к людям бывшего главы области Алексея Гордеева, а просто потому что таковы давно сложившиеся «правила игры» региональной политики.

«Региональная команда — она немногочисленна. Там две команды в одном регионе не поместятся. Поэтому, понятно, кто-то придёт из старой команды в новую — но не все. Будут ключевые фигуры, которых губернатор приведёт с собой», — пояснил Журавлёв.

Он напомнил, что Гордеев являлся одним из самых влиятельных губернаторов, и его новая должность на посту полпреда президента в ЦФО не вызывает удивления — идти он мог только вверх.

«Гордеев для своей области — это всё-таки эпоха. Как мы бы к этому ни относились, это была эпоха. Он туда пришёл с поста министра, для того времени, когда он пришёл, это было существенно, тогда министр был сильно больше губернатора. И придя, он использовал свой административный ресурс, и использовал очень активно. Он остался в истории области», — заявил директор Института региональных проблем.

«С другой стороны, бесспорно, что поскольку Гордеев уходит на очень высокую должность, то он сумеет и своих людей защитить, и свои успехи. Поэтому в любом случае здесь не будет того, что во многих регионах происходит, когда приход одних означает полное вырубание других», — полагает политолог.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что видит в мэрах больших городов основную опору при принятии кадровых решений на региональном уровне. В этой связи нужно отметить ещё одну сегодняшнюю отставку — Николая Цуканова с должности полпреда президента в ЦФО и его перевода на должность помощника президента по вопросам местного самоуправления.

«В отличие от Гордеева, это как раз человек кремлёвского дома. И поэтому он вернулся домой, тут ничего особенно нового не произошло. Очень высокопоставленный чиновник ушёл на другую очень серьёзную должность. Помощник президента — это большая должность, которая предполагает огромную работу, огромный подконтрольный сегмент политики и жизни», — добавил эксперт.

Заметим, что назначение 25 декабря мэра Воронежа Александра Гусева врио губернатора Воронежской области — далеко не первый пример президентской политики по переводу заметных политиков муниципального уровня в региональные. Ранее президент уже принимал аналогичные решения. Так, мэр Вологды Андрей Травников теперь врио губернатора Новосибирской области, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров — бывший мэр Самары.