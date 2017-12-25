Калуга, 25 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В Калужской области одобрили проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 — 2020 годов, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Операционная

Как было отмечено на заседании регионального кабмина, целью программы является повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения региона. В реализации программы участвуют 83 лечебно-профилактических учреждения области.

По словам министра здравоохранения региона Константина Баранова, в области намерены продолжать курс на структурные преобразования системы оказания медицинской помощи. Изменения происходят как за счёт дальнейшего развития амбулаторной помощи, так и за счёт более эффективного и рационального использования коечного фонда.

Заявлено, что 2018 году в Калужской области увеличатся объёмы финансирования на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Согласно программе, предельные сроки ожидания специализированной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями не будут превышать 14 календарных дней с момента установки диагноза. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых при амбулаторном лечении бесплатно или с 50% скидкой, пополнится за счет 25 лекарственных препаратов и двух новых лекарственных форм. На эти цели будет направлено свыше 950 млн рублей.

Всего на финансирование программы в 2018 году потребуется 14,4 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд за счёт средств областного бюджета и 10,8 млрд рублей за счёт средств ОМС. Увеличение стоимости программы позволит обеспечить качественной и доступной медицинской помощью население области, уверены власти.

Между тем, отметив важность контроля за расходованием выделяемых на реализацию программы средств, губернатор области Анатолий Артамонов считает, что «её главным результатом должно стать повышение качества медицинских услуг, оказываемых жителям области».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В частности, в 2018 году вырастет число бесплатных исследований на наследственные и врожденные заболевания, появится система стимулирования клиник для помощи беременным.

Также с 2018 года вдвое вырастет число бесплатных исследований на наследственные и врожденные заболевания, проводящихся в рамках обязательного неонатального скрининга. Программой предусмотрен скрининг на пять таких заболеваний, а исследования будут проводиться по 10 позициям.

Кроме того, в 2018 году появится возможность подать электронное заявление на получение полиса обязательного медицинского страхования. Объём финансирования бесплатной медпомощи на 2018 год составит 362 млрд рублей, что на 16% больше по сравнению с этим годом и в 1,5 раза больше, чем в 2011 году.

На 25% увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, жители Москвы с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно пройти курс лучевой терапии не только в городских клиниках, но и в 10 федеральных и двух частных медицинских центрах.