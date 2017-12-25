Ярославль, 25 декабря, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Региональный представитель Федерации автовладельцев России в Ярославской области Темур Абуллаев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем видении успехов и провалов года в регионе.

Чугунные решетки в Ярославле

«Успех — высокая общественная активность ярославцев. Они много обсуждали заборы, дороги, капремонт. Например, главным событием я бы назвал отказ мэрии от демонтажа чугунной ограды на проспекте Ленина после негативно общественной реакции на это решение. Провал — неудача городских властей в построении системного подхода к решению проблем города. В частности многочисленные скандалы с мэром. Например, опубликованную аудиозапись, где он, как подозревают, требовал денег у предпринимателей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.