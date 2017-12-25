Ярославль, 25 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле конфликт вокруг одного из объектов компании «Кортрос» — жилого комплекса «Богатырь» в микрорайоне «Яблоневый посад» — перешел в силовую фазу. 19 декабря произошел захват строительной площадки представителями одной из сторон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Фора».

ЖК «Богатырь»

Напомним, строительство «Яблоневого посада» ведет московская компания «Кортрос». Однако юридически заказчиком строительства является ООО «Объединенная служба заказчика», а владельцем земельного участка — ООО ПСП «Экспресс», которое также заключает договоры долевого участия. Генподрядчиком строительства первого этапа жилого дома на 260 квартир стала ярославская компания «Фора». Но, как сообщал ранее корреспонденту ИА REGNUM ее представитель, летом начались перебои с финансированием и оплатой выполненных работ, последние выплаты прошли в сентябре. На сегодняшний день, согласно документам, предоставленным ООО «Фора» в суд, долг заказчика составляет около 38 млн рублей, поэтому все строительные работы после многочисленных уведомлений и предупреждений были заморожены.

Между тем возник вопрос — что будет с самой стройкой, которая в настоящее время «стоит» уже несколько месяцев? Дом должны были сдать в марте 2018 года, однако последние события заставляют усомниться в том, что это произойдет в обозримом будущем: компания «Фора» заявила о том, что 19 декабря произошел «силовой захват» объекта незавершенного строительства — ЖК «Богатырь». Ночью на строительную площадку нагрянули представители некого частного охранного предприятия, которые срезали замки, ворота, заблокировали охрану.

В компании «Фора» официальных комментариев по этому поводу не дают, но отмечают, что захват стройки, по их данным, произвело ООО «Объеденная служба заказчика» с привлечением ЧОПа.

На следующий день на объекте состоялась встреча обеих конфликтующих сторон, на которой ООО СК «Фора» пыталось в официальном порядке передать заказчику — ООО «ОСЗ» — ключи и стройплощадку с подписанием соответствующих актов приема-передачи. Однако тот отказался, в связи с чем «Фора» полностью сняла с себя всю ответственность за сохранность недостроя.

«Так как очевидным является тот факт, что с 19 декабря «Фора» фактически на строительной площадке не находится, кроме того, 20 декабря ООО «ОСЗ» повторно отказалось от подписания акта обратной приемки-передачи строительной площадки, ответственности за недостроенный объект, и всё, что находится на территории земельного участка, генеральный подрядчик не несет», — уведомил генеральный директор ООО СК «Фора» заказчика.

Но ситуацию усугубляет еще одно обстоятельство: в связи с требованием ООО «Фора» к ООО ПСП «Эксперсс» и ООО «ОСЗ» взыскания долга в 38,2 млн рублей был наложен арест на имущество этих организаций.

Соответствующее определение Дзержинского районного суда датировано 13 декабря.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее ООО ПСП «Экспресс» и ООО «Объединенная служба заказчика» в пределах заявленных имущественных требований в общей сумме 38,2 млн рублей, в том числе на многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями этап 1 (секции 1−4), расположенный по адресу: МКР №9, 9а, 9б, ограниченном проспектом Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе г. Ярославля) до разрешения спора по существу», — просит представитель ООО «Фора» в заявлении о возбуждении исполнительного производства на основании решения суда.

Кроме того, бывший генподрядчик просит запретить должникам, а также иным лицам осуществление любых действий на строительной площадке, равно как и заключение каких-либо сделок с этим имуществом.

Напомним, по дому заключено около 80 договоров долевого участия. Таким образом, именно на эту цифру может пополниться список обманутых дольщиков в Ярославской области, так как сложившаяся ситуация не предполагает скорого возобновления строительства.

В компании «Кортрос» две недели назад заявили, что договор с «Форой» расторгнут по инициативе заказчика. Причина — якобы несоблюдение сроков стройки, хотя сам генподрядчик с этим категорически не согласен. В настоящее время «Фора» подала иск, который может увеличить сумму долга с 38 млн до 50 млн, так как, согласно условиям договора, его расторжение по инициативе заказчика обязывает последнего оплатить еще и 10% от оставшейся суммы невыполненных работ, а это — 12,5 млн рублей.

Напомним, на сайте группы компаний «Кортрос» микрорайон «Яблоневый посад» указан в числе ярославских проектов. Также там говорится и о строительстве микрорайона «Преображенский», который планирует начать «Кортрос» в районе деревни Ченцы. Есть версия, согласно которой и «Яблоневый посад», и «Преображенский» компания собирается продать, однако очевидно, что после решения суда сделать это с ЖК «Богатырь» будет сложно.

Между тем в офисе продаж квартир в микрорайоне «Яблоневый посад» потенциальным покупателям сообщают о том, что ЖК «Богатырь» будет закончен в первом квартале 2018 года, никаких срывов по срокам не произойдет, летом жильцы смогут получить ключи от нового жилья. Сейчас происходит смена подрядчика, строительство возобновится в январе.

Как с этим соотносится решение об аресте стройки там пояснить не смогли, назвав эту информацию «происками бывшего подрядчика», хотя официальное определение суда по этому поводу имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Мы запросили комментарии в правительстве Ярославской области по поводу сложившейся ситуации.