Москва, 5 января, 2018, 06:38 — ИА Регнум. Россия уже двигается от политического суверенитета к экономическому суверенитету, политика ответных санкций возвращает производителю традиционные рынки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»).

Заклеенная копилка

«Минувший год доказал неуклонный рост суверенитета России. От политического суверенитета мы с неизбежностью двинемся, и уже двигаемся, к суверенитету экономическому, от политического развития к экономическому развитию», — отметил парламентарий.

Экономическая политика президента РФ Владимира Путина во многом построена «на вынужденные и необходимые компенсации недоработок и ошибок экономической деятельности правительства, его неолиберального курса на регулирование исключительно макроэкономических условий, встроенных в глобальные и контролируемые США рынки при отказе от организации и проектирования собственной экономической деятельности», оговорит депутат.

«В этой ситуации политика ответных санкций является удобным и эффективным способом возвращения российскому производителю его традиционных рынков. А проектный подход в сфере ВПК и смежных сферах хотя бы частично заполняет проектный вакуум российской экономики», — рассуждает он.

Экономическая политика президента России использует преимущества на рынках энергоносителей не как единственный и главный локомотив экономики, а как подушку безопасности и источник ликвидности в условиях, когда РФ, в отличие от США, не имеет возможности печатать мировые деньги, указал Шайхутдинов.

«Такой проект, как Крымский мост, дает модельный пример для проектного подхода во всей сфере развития инфраструктуры. Развитие арктической темы указывает на возможности необходимые создания новых отраслей экономики», — подчеркнул парламентарий.