Чебоксары, 26 декабря, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В Чувашии история со скандальными гастролями Ереванского русского драмтеатра, которые с подачи и умышленного попустительства местных властей стали одними из самых незаметных и унизительных, продолжает активно обсуждаться как в армянской диаспоре, так и среди элиты — и не только региональной. Резонанс объясним: гастрольный старт был дан в рамках Дней культуры Армении при участии президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна, поэтому у данной темы — межгосударственный масштаб. Чувашские власти, почти месяц молчавшие после публичного управленческого провала и обращения ИА REGNUM к главе региона Михаилу Игнатьеву, наконец, отреагировали: в адрес редакции поступило письмо за подписью вице-премьера — руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Серж Саргсян

За развитием ситуации следят не только в Чувашии. За ней наблюдает армянская диаспора в России. За ней следят в Армении. Эта ситуация характеризирует прежде всего умение региональной власти следовать федеральной политике и задаваемым приоритетам, особенно если речь идёт о межгосударственных отношениях. Чувашия здесь отличилась: пожалуй, сложно придумать более странное и вредительское отношение к гостям президента России из Армении.

Напомним, осенью одним из значимых событий стало открытие Дней культуры Армении в России, старт которым был дан в Москве. Одним из главных мероприятий стали гастроли в регионах Ереванского русского драматического театра имени К.С. Станиславского (Минкультуры Армении). Они прошли в рамках программы сотрудничества двух государств. И именно этот театр выделил особо президент Владимир Путин, открывая 15 ноября в Москве вместе с президентом Армении Сержем Саргсяном Дни культуры Армении.

Афиша музыкальной комедии «Ханума»

Первым регионом, который принимал гостей, стала столица Чувашии — Чебоксары. Но как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике гастроли остались практически незамеченными — за чрезвычайно редким исключением в виде пары сотни зрителей — в основном представителей диаспоры и истинных театралов. По большому счёту, простым зрителям путь изначально был заказан, хотя вход был свободным: не было ни информирования, ни даже обычных анонсов. Минкультуры ограничилось скупым релизом на официальном сайте, быстро затерявшимся в потоке новостей.

Хотя посмотреть было что: старейший русский театр Армении (ему исполнилось 75 лет) показывал одну из легендарных постановок — комедию «Ханума». Но даже тем зрителям, которые смогли попасть на спектакль, оставалось восхищаться талантливыми артистами и одновременно краснеть за «гостеприимство по-чувашски»: как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве площадки для показа спектакля предоставили гостям малый зал (!) ДК тракторостроителей (!), рассчитанный на 325 мест, приспособленный, в лучшем случае, для так называемой «народной самодеятельности» и не видевший ремонта с советских времён. Декорации, как и сами артисты, с трудом умещались на «малой» и обшарпанной сцене — танцевать спускались в зрительный зал, а мебель могла разместиться только буквой «П», выглядевшей в данном случае многозначительной и саркастичной.

При «создании» таких условий излишне говорить о необходимости рекламной кампании и информационном сопровождении важного и статусного события. Но важного и статусного — по московским и ереванским меркам, по Путину и Саргсяну.

Cap.ru Юрий Васильев

После обращения ИА REGNUM в редакцию поступило письмо за подписью заместителя председателя кабинета министров Чувашии — руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, по сути подтверждающее изложенные в материале факты.

Из письма следует, что 26 октября в минкультуры Чувашии поступило письмо из Минкультуры Армении с просьбой предоставить 18 и 19 ноября в Чебоксарах площадку Русского драматического театра (выделено ИА REGNUM). А далее оказалось, что:

«Минкультуры Чувашии готово участвовать в организации проведения в республике мероприятий этнокультурной направленности. Однако, в виду ограниченного времени для подготовки к мероприятиям в рамках Дней культуры Армении в Российской Федерации и в связи с тем, что на дату поступления письменного указанного обращения репертуарный план Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра на ноябрь 2017 года был сформирован и в продажу выпущены билеты, Минкультуры Чувашии предложило Министерству культуры Республики Армении рассмотреть возможность выступления Ереванского государственного русского драматического театра им. К.С.Станиславского в другое время (выделено ИА REGNUM ). Ответ от Министерства культуры Республики Армения в Минкультуры Чувашии не поступил, — говорится, в частности, в письме Васильева (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

<…>

С учетом значимости проводимых мероприятий в рамках Дней культуры Армении в Российской Федерации Минкультуры Чувашии осуществлен заказ пригласительных билетов, о проведении указанных мероприятий проинформированы национально-культурные объединения, средства массовой информации, на просмотр музыкальной комедии А. Цагарели «Ханума» приглашены студенты и преподаватели кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского государственного института культуры и искусств»).

Ответ руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева

Ответ руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева

Совершенно понятно, что Армения не стала ввязываться в унизительную переписку. Между тем в кулуарах говорят, что министру культуры Чувашии Константину Яковлеву поступил звонок из правительства Армении, но разговор так и не состоялся — в силу занятости, отсутствия времени или собственно отсутствия самого чувашского министра. Ответного звонка тоже не последовало… Ситуацию спасало, как могло, чувашское отделение Союза армян России. 10 ноября руководство армянской диаспоры в Чувашии направило письмо с просьбой предоставить зал в ДК тракторостроителей. Как следует из того же письма Васильева.

Отметим, что в Русском драмтеатре 18 и 19 ноября шли спектакли «Отель двух миров» и «Бабочка… Бабочка». И это — даже не премьеры: первый был поставлен в 2016 году, второй идёт с 2014 года. И довольно странно, даже вызывающе выглядят финансовые отсылки: на 19 ноября была объявлена акция «В театр — за 100 рублей» (при обычной средней стоимости билета 200—300 рублей).

Не менее странно, что не был предложен зал Чувашского государственного драмтеатра, где в эти дни также не было премьер. При желании оказать гостям достойно щедрый приём, как это сделал Владимир Путин в Москве, чувашские власти, конечно, могли бы предложить самый крупный театр — оперы и балета. И при должном рвении даже обеспечить аншлаг: чебоксарцы бы и сами потянулись, истосковавшись по иногородним театральным постановкам. Тем более что театр приезжал не только с ведущими артистами, но и со своими костюмами, декорациями.

К слову сказать, такое решение могло бы только усилить идущий в эти дни международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова, уже который год обходящийся без премьер, что отмечают зрители и эксперты.

«К сожалению, фестиваль переживает не лучшие времена, главный показатель чего — отсутствие премьер. Самой свежей оказалась опера Доницетти, поставленная два года назад», — пишет, в частности, представитель Союза театральных деятелей России Александр Матусевич.

Но вместо того, чтобы предложить достойную площадку гостям из Армении, чувашские чиновники предложили перенести гастроли (!) «в другое время»! То есть просто послали…

Такое время в Чувашии.

ИА REGNUM публикует ответ Юрия Васильева.