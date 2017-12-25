Ярославль, 25 декабря, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев считает главным событием региона в уходящем 2017 году поддержку региональным отделением партии кандидата в президенты России Павла Грудинина. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Воробьев

«Самое главное достижение заключаются в том, что наша областная партийная конференция приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты России Павла Грудинина, и Геннадий Зюганов вместе с товарищами по партии этот выбор одобрили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

А вот провалом года политик считает игнорирование мнения оппозиции большинством в региональном заксобрании и исполнительной властью.

«Провал года в том, что власть не хочет слышать мнение оппозиции. Мы предлагали избирательной комиссии сделать так, чтобы ярославцы доверяли итогам выборов. Для этого наша фракция внесла в областную думу законопроект о ручном пересчете голосов на 5% избирательных участков, а то не все ярославцы верят в честность КОИБов. Депутаты областной думы, которые во многом представлены партией «Единая Россия», отказали в принятии этого закона», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.