Москва, 25 декабря, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Поставка американского оружия на Украину может обернуться очередной фазой вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом 25 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Песков подчеркнул, что в Кремле неоднократно публично выражали свою позицию по данному вопросу. По мнению Москвы, оружие, которое собираются поставить Украине США, может быть использовано для развязывания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении Донбасса.

«В первую очередь это связано с тем, что, к сожалению, весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москве глубоко не безразлична судьба нескольких миллионов человек, проживающих на юго-востоке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что власти США приняли решение о начале прямых поставок «оборонительного вооружения» на Украину. Такое решение, как заявляют власти США, принято с целью обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета страны.