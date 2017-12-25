В центре Москвы автобус протаранил группу пешеходов: есть жертвы
Москва, 25 декабря, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Днем 25 декабря на Славянском бульваре в Москве пассажирский автобус въехал группу людей, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автобус, въехавший в подземный переход на Славянском бульваре
По данным очевидцев, в результате ЧП различные травмы получили около 15 человек, есть и погибшие.
Отмечается, что автобус въехал в подземный пешеходный переход у метро Славянский бульвар.
Данные о погибших уточняются.