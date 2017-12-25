Ярославль, 25 декабря, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Развитие экономики в Ярославской области в 2017 году было полно противоречий, позитивные и негативные тенденции сплелись в один клубок.

Автодизель Линия по производству двигателей в Ярославле

Жить стало лучше

Начнем с хорошего. За 11 месяцев этого года промышленность показала небывалый рост. Индекс промпроизводства составил, по данным «Ярославльстата», 114,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это не просто хороший, это очень хороший показатель — темпы роста ускорились почти в 3 раза (105,9% годом ранее). Наилучшие результаты — у производства лекарств, оно выросло в 2,4 раза. Нарастили показатели автомобилестроение, химическое производство, энергетика. Хорошо себя чувствуют предприятия, работающие на государственный оборонный заказ.

Впервые за долгое время выросла не только номинальная, но и реальная средняя заработная плата (102,6%, 30 651,5 рублей), то есть зарплата в пересчете на покупательскую способность. Снизилась и официальная безработица — на 17,5%. Рост доходов ярославцев совершенно логично вызвал рост оборота розничной торговли и грузоперевозок, который и в прошлом, и в позапрошлом году падал. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Но не всем.

Стройка и сельское хозяйство — стагнация

Хуже себя чувствовали строители, объем работ упал в денежном эквиваленте на 8,4%, уменьшилась площадь вводимых в строй жилых домов. И хотя это падение пока не выглядит критичным, так как произошло после небывалого роста 2016 года, эксперты прогнозируют дальнейшую стагнацию отрасли.

Проблемы заметны и в сельском хозяйстве. Объем производства сельхозпродукции (в сопоставимых ценах) сократился на 8,6%, и это несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны областного бюджета, введение в оборот новых сельхозугодий и разговоры региональных властей о масштабных проектах в сфере рыбоводства и кролиководства, выращивании тюльпанов и производстве биогумуса.

То ли тюльпаны еще не проклюнулись из луковиц, то ли ждать реальной отдачи от этих проектов надо уже в следующем году. Зато почти полностью умерло свиноводство — закрылись две крупные свинофермы. Сократилось и производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Так и не удалось восстановить производство алкоголя на Ярославском ЛВЗ, сократилось производство пива на «Балтике», закрыта без перспектив возобновления табачная фабрика «Балканская звезда».

Где инвестиции?

Вряд ли можно считать успешной деятельность властей по привлечению инвесторов. За год в регионе не было открыто ни одного нового завода, ни одного нового завода не было заложено. Единственный введенный в строй крупный промышленный объект — Хуадянь Тенинская ТЭЦ — был построен ТГК-2 совместно с китайскими инвесторами, причем строительство началось давно и изрядно затянулось. А вот аналогичный проект региональных властей — строительство Тутаевской ПГУ — реанимировать так пока и не смогли.

Бодрые отчеты о «подписанных соглашениях» на тех или иных бизнес-форумах пока мало коррелируют с жизнью (хотя только по итогам Петербургского форума региональное правительство заявило о подписании соглашений об инвестициях на 20 с лишним млрд рублей). При этом господдержка промышленности из бюджета в 2017 году существенно уменьшилась. В заслугу власти следует поставить возобновление работы НПЗ им. Менделеева в поселке Константиновский, «пожарные» меры по предотвращению банкротства рыбинского завода «Раскат».

В 2017 году регион лишился одного из крупнейших налогоплательщиков — Северного Банка Сбербанка России, который был ликвидирован. Существенные потери бюджета региона восполнить пока не удалось. В конце года негатива добавили и проблемы с банком ВВБ, где Центробанк ввел внешнюю администрацию. Этот банк имел разветвленную сеть в Ярославле и области.

Централизация: эпизод первый

2017 год в Ярославской области был отмечен беспрецедентным вмешательством в экономику региональных и муниципальных властей. Самыми заметными были попытки централизации (с тенденциями к монополизации) ряда сфер экономики. Самым первым и неоднозначным таким шагом стала попытка поставить под контроль все платежи в сфере ЖКХ. Для этого был создан единый информационно-рассчетный центр — «ЯрОблЕИРЦ», с которым руководителям частных, государственных и муниципальных компаний в сфере ЖКХ региональными властями было настоятельно «рекомендовано» заключить договоры. Несмотря на завышенную по сравнению с рынком комиссию (3,9%) почти все подконтрольные власти структуры ЖКХ перешли на обслуживание в «ЯрОблЕИРЦ».

Главной целью заявлялось преодоление кризиса неплатежей за энергоресурсы, в первую очередь погашение долгов перед «Газпромом». Далее говорилось об удобстве для жителей, которые получали разные «платежки», а теперь будут получать одну. Но долги перед «Газпромом» только выросли, жители стали жаловаться на неправильные начисления со стороны новой структуры, властям так и не удалось склонить всех поставщиков услуг к работе с единым расчетным центром. В целом эксперимент вряд ли можно признать удавшимся.

Вода, ларьки, реклама

Другим масштабным централизаторским проектом стали планы объединения водоканалов с переводом их в областное подчинение. У мэрий Рыбинска и Ярославля были добровольно-принудительно изъяты водоканалы, которые теперь обслуживают сети не только в городах, но и в районах (взамен обанкротившегося областного «Водоканала ЯГК»). Последствия реформы в 2017 году четко не проявились. С одной стороны, сама реформа затянулась, и передача полномочий по водоснабжению и водоотведению была отложена еще на год. С другой стороны, региональные власти, вероятно, пока так и не решили, как именно реформировать водохозяйственный комплекс. Обещанный инвестор-концессионер не появился, заявленная масштабная реконструкция очистных сооружений тоже не началась — идет лишь подготовка проектов и смет. Вероятно, потенциального инвестора интересуют лишь водоканалы Рыбинска и Ярославля, а что делать с остальными практически предприятиями-банкротами, в региональном правительстве не знают.

Не отставали от старших коллег и местные власти, в первую очередь — областного центра. Мэрия Ярославля провела масштабную унификацию городских ларьков и вывесок на фасадах зданий, а также ввела новые требования к маршрутным такси. Малый бизнес сопротивлялся как мог, но в итоге большинство предпринимателей вынуждены были обновить свои торговые объекты. Многие коммерсанты расценили эти действия как усиление административного давления.

Последствия вмешательства административных структур в экономику пока проходят без явных прорывов и провалов, но негативные тенденции заметнее. Так, растет задолженность за газ теплоснабжающих организаций Рыбинска и Переславля, первыми перешедших на обслуживание в «ЯрОблЕИРЦ». Обвинить в вероятном срыве договоренностей с Газпромом о 20-процентном погашении долга в этом году правительству Ярославской области, кроме себя, уже некого. Очевидно, что в 2018 году попытки регулирования различных рынков будут еще более заметны: власти Ярославской области заберут у муниципалитетов полномочия в сфере градостроительства и рекламы. Ожидается, но не анонсируется и аналогичная «мусорная» реформа.

Все кругом говорят: появился турист

Много говорили региональные власти в 2017 году о развитии туризма, причем регион не раз звучал и на федеральном уровне. Создано объединение городов «Золотого кольца», в Ярославле открылась его штаб-квартира. Существенно был благоустроен исторический центр Ярославля, что, по логике, должно привлечь туристов в город. По заявлению областных властей, за 11 месяцев 2017 года турпоток в регион вырос на 700 тыс человек — до 3,6 млн туристов. Так ли это, сказать сложно — точной методики подсчета туристического потока не существует, а одни и те же цифры можно интерпретировать по-разному. Данные «Ярославльстата» за аналогичный период всплеска активности туристов не фиксируют.

Платных услуг «туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию» было оказано за 11 месяцев ровно столько же, сколько и за тот же период 2016 года в сопоставимых ценах, а услуг «гостиниц и аналогичных средств размещения» — 96,8% от прошлого года, то есть меньше. Еще один показатель, косвенно свидетельствующий о турпотоке — оборот предприятий общепита — демонстрирует падение (95,7%). Услуги учреждений культуры, которые, по логике, должны посещать туристы, выросли в пределах статистической погрешности — на 1%. То есть, может, туристов и приехало на 700 тысяч больше, только жили они в палатках или у знакомых, еду покупали в супермаркетах и в музеи не ходили. Конечно, даже на масштабные вложения туристический рынок не реагирует мгновенно, и, возможно, усилия властей проявятся в будущем.

Всё будет хорошо?

Позитивной новостью в сфере экономики стало придание статуса территории опережающего социально-экономического развития Тутаеву, по заявлению властей, аналогичное решение принято и по Гаврилов-Яму. Власти надеются, что ТОСЭР позволит за счет налоговых льгот привлечь инвесторов на эти территории и создать рабочие места. Отметим только, что предыдущие попытки реанимировать экономику этих моногородов успехом не увенчались.

По суммарным показателям для региональной экономики 2017 год можно назвать успешным, однако базой этого успеха стали в первую очередь действия власти и бизнеса в предыдущие годы. Прежние администрации Ярославской области делали ставку на развитие промышленности и работу с частными инвесторами. Команда нового губернатора Дмитрия Миронова больше склоняется к поддержке сельского хозяйства и ориентации на государственный сектор и окологосударственный бизнес в различных сферах экономики. Будет ли успешна эта модель, покажет время.