Великий Новгород, 25 декабря, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в начале 2018 года откроется первый в России частный музей кино. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «Киномузей» новгородского журналиста Валерия Рубцова разместится в историческом особняке середины XIX века на Торговой стороне областного центра — в «Доме мещанки Пелагеи Бутузовой». Это памятник архитектуры регионального значения, где ранее находился центр социальной реабилитации пожилых людей.

Валерий Рубцов «Киноглаз» в будущем первом частном музее кино в Великом Новгороде

В настоящее время в здании идёт ремонт, но уже сейчас в одном из окон будущего музея открылась мини-выставка «Киноглаз», посвящённая советским любительским кинокамерам.

По словам создателя музея и владельца коллекции Валерия Рубцова, сейчас в «Киноглазе» можно увидеть первую советскую любительскую кинокамеру «16С-1» производства завода «Кинап» (Ленинград, 1948 год).

«За четыре года производства этих камер выпущено всего несколько сотен штук. Это один из самых редких экспонатов коллекции», — отметил Валерий Рубцов.

Экспонат «Киноглаза» он намерен менять каждую неделю. К Новому году экспозиция оформлена советскими новогодними игрушками, журналами и фотографиями знаменитых актёров ХХ века.

Сам музей планируется открыть в начале 2018 года.