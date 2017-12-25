Ереван, 25 декабря, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пользуется значительным уровнем доверия и поддержки со стороны от 50% до 83% населения его 5 государств-членов, а также Таджикистана (69%). Вместе с тем позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, причем как среди государств, входящих в союз, так и за его пределами. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор».

ЕАБР Флаги стран-членов ЕАЭС

В течение первых лет существования ЕАЭС (2015−2017) наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в союзе происходило в России (с 78% до 68% населения) и в Армении (с 56% до 46% в 2015—2016 годах и с корректировкой вверх до 50% в 2017-м). В остальных странах общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Казахстане — с 80% до 76%, в Белоруссии — с 60% до 56%. Стоит отметить, что пиковые значения поддержки евразийской интеграции в указанных странах наблюдались в 2014 году — в среднем на 10 п. п. выше, чем в 2017 году.

В Киргизии население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС, которое за это время изменилось незначительно — с 86% до 83% в 2016 и 2017 году соответственно. Но нельзя забывать и о том, что в 2014 году лишь 50% населения Киргизии поддерживало перспективу вступления республики в союз, а 30% выступили против. Это было во многом обусловлено экономическими трудностями республики.

Понижение уровня одобрения евразийской интеграции гражданами стран ЕАЭС происходит как за счет повышения доли тех, кто относится к ЕАЭС безразлично, так и за счет затрудняющихся с ответом. Люди не поворачиваются спиной к интеграции, а просто теряют к ней интерес. Самый высокий уровень безразличия к ЕАЭС в 2015—2017 годах отмечен в России (рост с 15% до 25%).

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Кроме того, в Армении и Белоруссии преобладает доля скептиков (по 40%), считающих, что в ближайшие 5 лет в отношениях стран СНГ не произойдет изменений. Ожидающих улучшения отношений стран региона СНГ меньше — 35% в Беларуси и 25% в Армении, при этом велика доля тех, кто ожидает, скорее, отдаления стран региона СНГ (9% и 15% соответственно). В целом в странах ЕАЭС наблюдается постепенный рост инерционных настроений, то есть доли тех, кто считает, что в отношениях стран региона СНГ в ближайшие годы ничего не изменится. Но и здесь не без исключений: в Армении в 2017 году увеличилась доля граждан, оптимистично смотрящих на перспективы отношений соседних по региону СНГ стран, с 14% до 25%, вернувшись к уровню 2015 года.

Высокий уровень поддержки вступления 5 рассмотренных стран в ЕАЭС, зафиксированный в 2015 году, был своего рода авансом общественного доверия, связанного с позитивными, отчасти завышенными ожиданиями скорых положительных эффектов интеграции.

«Для повышения интереса и доверия населения к ЕАЭС необходима постоянная проактивная информационная работа с общественностью, направленная на разъяснение реальных достижений и возможностей евразийской интеграции, — поясняет мысль координатор проекта, руководитель направления ЦИИ ЕАБР Владимир Перебоев. — При пассивном же подходе к информационному пространству союза скептическое отношение к интеграции со стороны общественности будет набирать обороты. Вместе с тем информационное позиционирование интеграции должно быть объективным, так как нельзя допускать разрыва между реальным положением дел в союзе и информационными поводами в СМИ».

Таковы результаты опроса населения в 7 странах (5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Молдавия), в каждой из которых опрошено не менее 1000 человек (всего порядка 8000 человек).